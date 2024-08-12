Транспортные компании планируют услуги воздушного такси как пилотируемого, так и беспилотного, поскольку Китай ослабляет ограничения в воздушном пространстве и стимулирует эту отрасль.

В Китае осуществили испытательный пуск мощного грузового беспилотника.

Как сообщает Reuters, грузоподъемность этого двухмоторного летательного аппарата - 2 тонны, размах крыльев - 16,1 м, высота - 4,6 м. Он разработан компанией Sichuan Tengden Sci-tech Innovation Co, которую финансирует государство.

"Созданный Tengden беспилотник немного больше самого популярного в мире легкого самолета, четырехместного Cessna 172", - сказано в публикации.

Видео дня

Отмечается, что первый испытательный полет дрона длился около 20 минут.

В начале лета китайцы испытали еще один грузовой беспилотник - HH-100 от AVIC. Его грузоподъемность составляет 700 кг, а радиус полета - 520 км.

Транспортные компании планируют услуги воздушного такси как пилотируемого, так и беспилотного, поскольку Китай ослабляет ограничения в воздушном пространстве и стимулирует эту отрасль. Местный авиационный регулятор прогнозирует, что к 2030 году отрасль достигнет 2 трлн юаней ($279 млрд), что означает четырехкратное повышение по сравнению с 2023 годом.

"Китай уже начал коммерческие поставки с помощью беспилотников", - пишет Reuters.

В частности, в мае компания по производству грузовых дронов Phoenix Wings (входит в состав SF Express) начала доставлять фрукты из островной провинции Хайнань в южный Гуандун с помощью дронов Fengzhou-90. Последние разработаны SF - подразделением S.F. Holding.

Предполагается, что грузовые дроны сократят сроки доставки и снизят транспортные расходы, одновременно расширяя поставки в места, где нет обычных авиационных сооружений, например, на крыши в густонаселенных городах.

Кроме того, грузовые беспилотники могут использовать как такси. В частности, в апреле авиационные власти страны выдали сертификат на производство пассажирского дрона производителю беспилотных летательных аппаратов EHang Holdings (EH.O), базирующемуся в Гуанчжоу. Это первый в стране сертификат на создание такого БПЛА.

Также в статье говорится о том, что правительство Китая впервые определило экономику низких высот как новый двигатель роста, а "вертикальную мобильность" рассматривает как "новую производительную силу" в таких сферах, как пассажирские и грузовые перевозки.

Беспилотники в Китае

Китай создал новый тип беспилотных гиперзвуковых летательных аппаратов. По словам разработчиков, эти беспилотники по аэродинамическим характеристикам могут бросить вызов самым совершенным истребителям США. По данным западных СМИ, новый гиперзвуковой дрон имеет коэффициент подъемной силы 8,4 в дозвуковом полете. Соотношение подъемной силы и лобового сопротивления является решающим параметром для измерения аэродинамической эффективности.

Вас также могут заинтересовать новости: