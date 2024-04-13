На такое решение уже отреагировал президент Владимир Зеленский и призвал другие государства так же поддерживать Украину.

Германия предоставит Украине третий комплекс системы противовоздушной обороны Patriot, в него войдут 8 пусковых установок, РЛС и пункт управления. Также страна передаст и ракеты к системам ПВО, поэтому другие батареи, которые имеет Украина тоже будут оснащены. Об этом сообщило Министерство обороны страны, передает NTV.

"В связи с дальнейшим увеличением количества российских авиаударов по Украине правительство Германии решило дополнительно усилить украинскую противовоздушную оборону", - отметили в министерстве.

Известно, что до этого Украина получила от Бундесвера две огневые установки Patriot. В Минобороны Германии отметили, что это стало возможным благодаря возвращению комплекса из планового ремонта.

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"Все наши союзнические обязательства могут быть выполнены с системами, которые есть в распоряжении Германии. В то же время, все необходимые меры для ускоренной замены и новых закупок будут начаты немедленно", - добавили в сообщении.

Также там отметили, что передача со складов Бундесвера будет начата "немедленно".

"Оказывая поддержку Украине, мы идем настолько далеко, насколько это можно оправдать с точки зрения нашей собственной оперативной готовности", - отметил министр обороны ФРГ Борис Писториус, комментируя передачу Украине третьего зенитно-ракетного комплекса Patriot.

По его словам, российский террор против украинских городов и инфраструктуры страны "наносит неизмеримые страдания".

"Российский террор также ставит под угрозу энергоснабжение населения и разрушает промышленные объекты, которые являются важными для оперативной готовности украинских вооруженных сил", - добавил Писториус.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на передачу Patriot от Германии.

"Важный результативный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Благодарен канцлеру за решение о поставках еще одной дополнительной системы Patriot в Украину и ракет к имеющимся системам ПВО. Спасибо, Олаф, за твое лидерство! Это настоящее проявление поддержки Украины в критическое для нас время", - подчеркнул глава государства.

Также президент призвал всех других лидеров последовать примеру Германии.

Передача Украине Patriot: что известно

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ведет переговоры о двух батареях Patriot и одной Samp-T. По его словам, все батареи Patriot зависят от решения США, ведь это американская система.

Также генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт Игорь Романенко отреагировал на заявление аналитика издания Bild Юлиана Репке о том, что у Украины закончились ракеты для систем ПВО Patriot и IRIS-T. По его словам, такие данные являются закрытыми, поэтому аналитик не может иметь к ним доступа.