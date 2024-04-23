По данным источников СМИ в правительстве, речь идет о ЗРК Patriot Pac 3.

Греция может передать Украине ЗРК Patriot Pac 3 под "гарантии" безопасности и финансовую компенсацию от США, сообщает издание Рronews со ссылкой на свои источники в правительстве.

Отмечается, что будет передана одна система и рассматривается возможность передачи второй.

Правительственные источники уверяют, что США предоставили "гарантии" безопасности для страны от турецкой угрозы на все время, пока длится передача Patriot, не уточняя, что это за "гарантии".

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"Есть заверение, что в случае разрушения батарей США заменят их на новые, "и в любом случае вы получите деньги из пакета в 61 миллиард долларов, предоставленного Украине", - пишет издание.

СМИ напоминает о подобном случае передачи Patriot Саудовской Аравии, когда США взяли на себя затраты за их повторный ввод в строй, поскольку они не работали или недостаточно функционировали из-за отсутствия запчастей. Тогда Саудовская Аравия заплатила 10 миллионов долларов за перенос системы на свою территорию.

Как пишет издание, Patriot, который, как ожидается, передадут Украине, судя по всему, будет одним из двух, которые расположены в Афинах. Всего у Греции шесть систем.

Речь идет о Patriot Pac 3, который может сбивать баллистические ракеты, но с ракетами PAC-2GEM.

Это мобильный зенитный комплекс большой дальности (HSAM) с дальностью поиска РЛС 170 км и максимальной дальностью поражения 150 км. Огневая часть управляет до 16 пусковыми станциями, которые могут располагаться и эксплуатироваться на расстоянии до 30 км от места поражения для достижения максимальной зоны покрытия. Имеет возможность одновременного поражения 9 целей (тактические, баллистические, крылатые ракеты и авиация).

Patriot для Украины - что известно

Ранее на Financial Times вышла статья, согласно которой лидеры Европейского Союза и Североатлантического Альянса дважды просили Грецию и Испанию передать Украине свои системы ПВО.

В то же время, как сообщали греческие СМИ, в правительстве страны, коментируя эту информацию, заявили, что продолжают оказывать помощь Украине, однако подчеркнули, что "не будет предпринято никаких действий, которые могли бы даже отдаленно поставить под угрозу потенциал сдерживания или противовоздушную оборону нашей страны.

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