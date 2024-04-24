Также в поле зрения Украины есть еще два "Пэтриота", о которых можно будет поговорить предметно.

Украина ведет переговоры о получении еще четырех конкретных комплексов Patriot, еще два есть на примете. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью The Guardian.

По словам Кулебы, Украине нужно именно семь комплексов ПВО такого типа, чтобы защитить население крупных городов за исключением Киева, который уже защищен. Как сообщил министр, один комплекс уже был предоставлен Германией, еще четыре были найдены и сейчас ведутся переговоры об их передаче, еще два находятся в поле зрения.

Также Кулеба отметил, что восьмой комплекс Patriot может поступить непосредственно из США. "Я думаю, что в армии США, вероятно, есть один запасной", - сказал он.

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Кулеба признал, что переговоры о передаче этих систем являются сложными, поскольку "страны, которые эксплуатируют эти "Пэтриоты", торгуются за возмещение и компенсацию".

"Я не сомневаюсь, учитывая прогресс, которого мы достигаем, что "Пэтриоты" прибудут, и Германию стоит похвалить за то, что сделала первый шаг", - подчеркнул министр.

Украина нуждается в дополнительных системах ПВО

Как писал УНИАН, после усиления российских ракетных ударов по Украине Германия согласилась срочно передать еще один комплекс Patriot в дополнение к тем двум, которые она дала в прошлом году.

По словам канцлера Олафа Шольца, страны НАТО вполне способны дать Украине еще шесть таких систем. В частности Берлин хочет, чтобы "Пэтриотами" поделилась страна, которая имеет их больше всего - США.

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