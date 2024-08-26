Он оснащен ракетным двигателем, поэтому развивает скорость до 600 км.

Украина может произвести значительное количество дронов-ракет "Паляница", способных выполнять задачи для нанесения ударов по вражеским нефтеперерабатывающим заводам и промышленным предприятиям.

Об этом сказал военный эксперт Александр Мусиенко в эфире телемарафона. По его словам, особенность этого дрона-ракеты в том, что он оснащен реактивным двигателем и имеет скорость от 400 до 600 км. Он добавил, что не все зенитно-ракетные комплексы могут его перехватить. "Врагу нужно применять только ракеты, а это истощает ПВО. Это прорыв с точки зрения применения технологий, объединение фактически боевой части, которая действительно похожа на ракету, с крыльями, присущими дрону", - сказал Мусиенко.

По его словам, дрон-ракета "Паляница" довольно маневренный и может доставить боевую часть весом 50-70 кг на расстояние до 400 км. "А еще планируются дополнительные модификации. Кроме того, его особенностью является то, что он летит без шасси, что улучшает его маневренность и скорость", - отметил эксперт.

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Отвечая на вопрос, можно ли говорить, что это промежуточный этап к реализации ракетной программы, Мусиенко отметил, что над этим дроном работают и есть промежуточные этапы. "Надо двигаться малыми шагами к тому, что мы можем сделать и как следствие - мы придем к решениям, в которых нуждаемся. Мы получаем решение, когда не столь дорого, с ускоренными темпами можно произвести значительное количество таких дронов-ракет, способных выполнять определенные задачи для нанесения ударов по энергопромам врага или по НПЗ. Следующие шаги - объединение в целостную систему с применением ракет "Нептун" и возможно не только. Не надо забывать, что... баллистические ракеты Украина может разрабатывать", - подчеркнул эксперт.

Ракета-дрон "Паляница"

24 августа президент Владимир Зеленский заявил, что состоялось первое и успешное боевое применение по врагу украинской ракеты-дрона "Паляница". По его словам, она намного быстрее и мощнее обычных дальнобойных дронов.

В пределах действия украинской дальнобойной ракеты-дрона "Паляница" - 20 российских военных аэродромов.

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