По словам Коваленко, россиянам будет значительно труднее сбить ракету с реактивным двигателем.

Новый украинский дрон-ракету "Паляниця" будет сложнее сбить российской системе противовоздушной обороны.

Об этом рассказал в эфире КИЕВ24 военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Как отмечает эксперт, характеристики "Паляниці" держат в секрете, но она имеет турбореактивный двигатель.

"Это новая веха, это новый шаг, это новый приговор, к которому надо адаптироваться российским системам ПВО... Это значительно быстрее, чем среднестатистический дрон-камикадзе, который использовался ранее нашими силовыми структурами, например, для поражения аэродромов. То есть, когда движется цель со скоростью 120 км/ч, и ее замечает система ПВО противника, то у самолетов было время, чтобы подняться с аэродромов и покинуть их... Сейчас мы говорим о 100% не о 120 км/ч. Гораздо быстрее он перемещается. Мы говорим о новом этапе более качественных средств поражения вглубь территории Российской Федерации и временно оккупированных территорий, в частности Крыма", - отметил он. Видео дня

Украинский дрон "Паляница": что известно

Как писал УНИАН, 24 августа президент Зеленский сообщил, что Украина создала и впервые успешно применила "ракето-дрон" под названием "Паляница". По словам главы государства, новый аппарат значительно быстрее и мощнее, чем обычные пропеллерные дроны.

Утверждается, что "Паляница" является частью большей ракетной программы. Это изделие удалось разработать с нуля всего за полтора года.

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