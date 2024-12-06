О передаче Беларуси такого оружия попросил сам диктатор Александр Лукашенко.

Российская Федерация и Беларусь могут подписать договор о гарантиях безопасности, который якобы предусматривает привлечение ядерного оружия. Также российский диктатор Владимир Путин заявил о возможности размещения новой ракеты "Орешник" на территории соседнего государства. Об этом он сказал во время заседания высшего госсовета так называемого "союзного государства".

Президент РФ подчеркнул, что новый договор, который собираются подписать страны, "определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защиты суверенитета, независимости и конституционного строя РФ и Беларуси, целостности и неприкосновенности территорий и внешней границы союзного государства".

"Причем с привлечением всех имеющихся сил и средств. Речь идет, в том числе, и о российском тактическом ядерном оружии, расположенном, по предложению президента Беларуси (диктатора Александра Лукашенко - ред.), на территории Республики Беларусь", - сказал Путин.

По словам главы Кремля, благодаря такому соглашению страны якобы намерены обеспечить надежную защиту безопасности России и Беларуси.

По информации российских СМИ, президент Беларуси Александр Лукашенко попросил у Путина разместить ракету "Орешник" на территории его страны.

"Лукашенко считает, что в случае решения руководства РФ о размещении "Орешника" в Беларуси возможные ее цели должны определяться Минском", - отметили в российском пропагандистском медиа "ТАСС".

В то же время Путин назвал возможным размещение "Орешника" в Беларуси.

""Орешник" можно будет разместить в Беларуси во второй половине 2025 года по мере наращивания его выпуска", - сказал диктатор.

По словам президента РФ, чем меньше дальность этой ракеты, тем больше мощность боевой части.

Ракета "Орешник" - что известно

Ранее издание Telegraph написало, что США являются беззащитными перед российской гиперзвуковой ракетой "Орешник". В издании отметили, что это фактически межконтинентальная баллистическая ракета, которая маскируется под баллистическую ракету средней дальности, поэтому несет много угрозы.

В то же время авиаэксперт Валерий Романенко считает, что Россия может запустить ракету в серийное производство, но для этого нужно некоторое время. По его словам, сейчас каждая такая ракета выпускается как индивидуальное изделие.

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