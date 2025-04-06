Новый двигатель может привести в действие новейшую гиперзвуковую крылатую ракету с большей дальностью полета, чем у обычной ракеты.

Великобритания успешно завершила испытание нового двигателя для гиперзвуковых ракет, что представляет "критически важный шаг" для обороны в Европе. Как пишет The Telegraph, новый двигатель будет приводить в действие новейшую гиперзвуковую крылатую ракету, охватывающую большую дальность полета, чем обычная ракета.

"Двигатель успешно продемонстрировал использование воздуха для сгорания, а не отдельного бортового кислородного устройства и должен значительно продвинуть возможности Великобритании в области гиперзвукового оружия", - отмечается в статье.

Министерство обороны заявило, что двигатель обеспечит "трансформационный потенциал", который обеспечит оперативное преимущество для будущих вооруженных сил Великобритании.

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В рамках совместной группы под руководством Лаборатории оборонной науки и технологий и Исследовательской лаборатории ВВС США было проведено 233 успешных статических испытательных запуска в Исследовательском центре НАСА Лэнгли в Вирджинии, США.

Испытания были частью британской программы гиперзвукового оружия, которая проводилась в течение шести недель и включала анализ данных в реальном времени для уточнения аспектов конструкции и повышения производительности двигателя при поддержке отраслевых партнеров.

Ранее сообщалось, что Великобритания планировала оснастить вооруженные силы отечественной гиперзвуковой крылатой ракетой к концу десятилетия. Для борьбы с противниками требовалась ракета, которая могла бы развивать скорость, превышающую 5 Махов, чтобы догнать Китай, Россию и США.

Перевооружение в Европе

Ранее Британия предложила создать "наднациональный институт" в Европе, который совместно будет закупать военную технику, накапливать оружие и помогать финансировать масштабное перевооружение по всему континенту.

Отмечается, что подкрепленный акционерным капиталом и государственными гарантиями, фонд будет как ссужать деньги на оборонные проекты, так и фактически приобретать военные активы, создавая общие "запасы" оборудования для стран-участниц.

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