Говорить о единствевсех европейских стран преждевременно.

Ссора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским шокировала Европу и развеяла давние иллюзии относительно того, будут ли США поддерживать их в противостоянии российской агрессии. Как пишет CNN, Европа "разрушила десятилетние табу на оборону и на повестке дня политика, которая была бы немыслима всего несколько недель назад".

Самые большие перемены произошли в Германии, где будущий канцлер Фридрих Мерц выиграл голосование в парламенте за отмену "долгового тормоза" Германии — механизма ограничения государственных заимствований.

"Это меняет правила игры в Европе, потому что Германия была отстающей — особенно среди крупных стран — когда дело касалось обороны", — сказал CNN Петр Бурас, старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям.

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По его словам, Германия наконец-то действовала так, как будто Европа действительно прошла "Zeitenwende" - "поворотный момент".

Во Франции президент Эммануэль Макрон, давно призывавший к европейской "стратегической автономии" от США, заявил, что рассматривает возможность распространения защиты своего ядерного арсенала на своих союзников, которые уже защищены американскими бомбами.

Тем временем Польша и страны Балтии вышли из Оттавского договора 1997 года о противопехотных минах, который долгое время считался ключевой вехой на пути к прекращению массовых войн. Литва уже объявила о покупке 85 000 противопехотных мин; Польша планирует произвести 1 миллион внутри страны.

Даже известные своим нейтралитетом страны пересматривают свои позиции. Так, правительство Ирландии выдвинуло законопроект, позволяющий развертывать войска без одобрения ООН, обходя возможное российское (или американское) вето.

Однако говорить о единстве в Европе преждевременно

Так, когда председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила план по выделению миллиардов на оборону под названием "Перевооружение Европы", Испания и Италия воспротивились. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони также исключила отправку итальянских войск для поддержания мира в Украине.

Как отмечает издание, в Европе возникает четкая разделительная линия: чем дальше страна от России, тем меньше вероятность того, что она будет поддерживать новый курс на оборону.

Так, премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что "наша угроза заключается не в том, что Россия перебрасывает свои войска через Пиренеи". Он призвал Брюссель "принять во внимание, что проблемы, с которыми мы сталкиваемся в южном регионе, немного отличаются от тех, с которыми сталкивается восточный фланг".

Габриелюс Ландсбергис, бывший министр иностранных дел Литвы, сказал CNN, что он "расстроен" заявлениями Испании, и что после недавней поездки в Киев, где сирены воздушной тревоги воют почти каждую ночь, ему слишком легко представить подобные сцены, происходящие в Вильнюсе в будущем.

"Чем дальше на запад, тем сложнее представить себе такие вещи. Все проблемы, все решения — они относительны", — сказал Ландсбергис.

Путин готовится к войне в Европе

Как отмечает экс-консультант Пентагона Рубен Ф. Джонсон, есть "веские признаки" того, что Путин мобилизует силы для атаки на НАТО. Он понимает, что время не на его стороне, и он не склонен ждать и давать Европе достаточное количество времени для наращивания своих оборонных производственных мощностей. Кроме того, в его интересах сделать ход как можно скорее, прежде чем экономика РФ рухнет.

Также министры обороны стран Балтии предупредили, что после прекращения огня в Украине Россия продолжит наращивать свой военный потенциал, а освободившиеся силы перебросит к восточным флангам НАТО.

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