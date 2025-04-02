Некоторые европейские столицы с осторожностью отнеслись к плану.

Великобритания распространила планы по созданию европейскими странами "наднационального института", который совместно закупает военную технику, накапливает оружие и помогает финансировать масштабное перевооружение по всему континенту.

Неофициальный документ, написанный британскими чиновниками и просмотренный Financial Times, представляет собой аргумент в пользу многостороннего фонда для "коалиции желающих", которая будет занимать на рынках по выгодным ставкам и поддерживать расходы на оборону.

Отмечается, что подкрепленный акционерным капиталом и государственными гарантиями, фонд будет как ссужать деньги на оборонные проекты, так и фактически приобретать военные активы, создавая общие "запасы" оборудования для стран-участниц.

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Составленный должностными лицами казначейства Великобритании, так называемый "неофициальный документ" был распространен на прошлой неделе среди ключевых европейских столиц для обсуждения, но в нем было заявлено, что он не представляет собой официальную политику британского правительства.

Не уточняя предполагаемый размер фонда, в документе говорится, что эти меры могут помочь закрыть дефицит финансирования обороны в Европе, который оценивается в "сотни миллиардов евро".

Основной целью нового инструмента будет "приобретение активов от имени подписавшихся стран" в структуре финансирования, которая убережет перегруженные национальные бюджеты от удара первоначальными инвестиционными расходами. В документе говорится:

"Ряд моделей наднациональных институтов могут поддерживать увеличение фискальных возможностей для расходов на оборону".

Важно то, что хотя предлагаемый фонд мог бы помочь стимулировать общие закупки и предоставлять финансирование для небольших оборонных компаний, его главным преимуществом было бы финансирование накопления оружия и боеприпасов, за которые правительства будут платить только при их использовании.

Потенциальные закупки, отмеченные в документе, включают запасные части для военной техники, такой как танки и самолеты, артиллерийские снаряды, боеприпасы ПВО, взрывчатые вещества и логистические самолеты, такие как вертолеты и авианосцы.

Отмечается, что некоторые европейские столицы с осторожностью отнеслись к плану.

"Мне кажется, что это не очень практично, потому что это может занять много времени", - сказал один чиновник, видевший предложение.

Другой европейский чиновник заявил, что, хотя они приветствуют участие Великобритании, их основное внимание сосредоточено на том, "что уже есть на тарелке и что еще не закончено" - ссылка на план ЕС по предоставлению кредитов на сумму 150 млрд евро.

Перевооружение Европы - последние новости

Оружейные компании из США, Великобритании и Турции будут исключены из новой программы финансирования обороны ЕС в размере 150 млрд евро. Согласно предложению Европейской комиссии, фонд, который планируют потратить на вооружение, будет открыт только для оборонных компаний ЕС и третьих стран, подписавших с блоком соглашения об обороне.

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