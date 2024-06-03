Геополитическое соперничество, усиленное боями в Украине, усиливает внутреннюю борьбу в таких странах, как Грузия и Молдова.

Напряженность в некоторых странах бывшего Советского Союза, подпитываемая войной в Украине, растет, сталкивая тех, кто выступает за сближение с Россией, с теми, кто больше ориентирован на Европу.

"В Грузии демонстранты, размахивающие флагами Европейского союза, вышли на митинг против пророссийских, по их мнению, лидеров. Правительство Молдовы настаивает на вступлении в блок, вызывая недовольство граждан, надеющихся на более тесные отношения с Москвой. Армения тоже потянулась в Европу, возмущенная тем, что Москва, давний союзник, обхаживает ее врага, Азербайджан", - пишет The New York Times.

Многие из этих противоречий возникли еще до войны и корнями уходят в давнюю внутреннюю борьбу за власть, деньги и другие вопросы, но они усиливаются геополитикой, поскольку и Россия, и Запад подталкивают страны к выбору той или иной стороны, пишет NYT.

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Россия также надеется, что недавние успехи на поле боя в Украине помогут обратить вспять многочисленные неудачи, постигшие ее престиж и влияние в ряде бывших советских республик в начале войны.

"Российские информационные кампании нагнетают мысль о том, что сближение с Западом грозит войной, которую может выиграть только Россия", - говорит Нику Попеску, бывший министр иностранных дел Молдовы.

Сохранение влияния на постсоветских территориях было целью Москвы с начала 1990-х годов, но в прошлом году в пересмотренной "Концепции внешней политики", подписанной Владимиром Путиным, ей был придан новый акцент.

Документ обязывает Россию предотвращать "цветные революции", как Москва называет народные восстания, "и другие попытки вмешательства во внутренние дела союзников и партнеров России", а также "предупреждать и противодействовать недружественным действиям иностранных государств".

"Общий нарратив России заключается в том, что существует геополитический заговор Запада с целью подорвать суверенитет независимых государств", - отмечают эксперты.

Так, российский МИД на прошлой неделе предупредил, что демонстрации в Тбилисииз-за закона об иноагентах "подобны тому, что произошло в Украине". То же самое пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова сказала и о ситуации в Молдове, имея в виду напряженность в стране в преддверии октябрьского референдума о вступлении в Европейский союз.

Война стала организующим принципом, вокруг которого теперь вращаются даже узкие внутренние споры, превращая внутренние ссоры в геополитические противостояния с высокими ставками, подытоживает NYT.

Принятие скандального закона в Грузии

Парламент Грузии преодолел президентское вето на скандальный закон об иностранных агентах. Закон об "иноагентах" вызывал многолюдные народные протесты в Грузии, оппозиция считает его калькой с похожего российского закона, где его используют для подавления инакомыслия.

Ранее в ЕС угрожали лишить Грузию безвиза, если будет принят закон об иноагентах. Кроме того, в ЕС могут рассмотреть целенаправленные санкции и замораживание активов.

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