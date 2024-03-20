Ранее сообщалось, что эти тесты могут стать для комплекса AGM-183A ARRW последними.

На выходных 17 марта американцы провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Об этом сообщает The War Zone.

Ракету запустили с борта стратегического бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress, который поднялся в небо с острова Гуам. Тесты провели на испытательном полигоне имени Рейгана.

"Мы также подтвердили и усовершенствовали наши возможности по проведению испытаний и оценки для дальнейшего развития передовых гиперзвуковых систем", - говорится в заявлении Воздушных сил США.

Пентагон не стал раскрывать технических деталей испытания и не заявил напрямую, что они прошли полностью успешно.

Стоит отметить, что далеко не все тесты ракеты прошли штатно. Неудачей завершились первые три попытки запустить ARRW, которые провели в 2021 году.

Первое успешное летное испытание Воздушные силы выполнили только в мае 2022 года: тогда ракета достигла скорости 5 М. При этом, во время испытаний AGM-183A, которые провели 13 марта прошлого года, имел место "сбой в процессе передачи данных".

В 2023 году стало известно, что Соединенные Штаты намерены полностью отказаться от AGM-183A ARRW и перенаправить ресурсы на другой тип гиперзвукового оружия - Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM).

AGM-183A ARRW - главные особенности

Ракету AGM-183A ARRW разработала американская компания Lockheed Martin. Она имеет твердотопливный ускоритель и управляемый боевой блок.

По данным из открытых источников, ракета может развивать скорость 7-8 М, а ее дальность достигает 1600 км. Среди вероятных носителей ракеты называли стратегические бомбардировщики и истребитель F-15E.

Ракета предназначена для поражения сухопутных целей и кораблей. Стоимость единицы составляет 15-18 млн долл.

Гиперзвуковое оружие - последние новости

В январе КНДР заявила об успешном запуске новой гиперзвуковой ракеты - твердотопливной баллистической ракеты средней дальности, оснащенной гиперзвуковой маневренной управляемой боеголовкой.

А в феврале Россия использовала против Украины новую ракету ЗМ22 "Циркон", которую сами россияне называют "гиперзвуковой".

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