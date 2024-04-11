Новая гиперзвуковая ракета может помещаться во внутренний отсек истребителя.

На выставке Sea Air Space 2024 корпорация Lockheed Martin совместно с CoAspire представила проект многоцелевой гиперзвуковой ракеты под названием Mako, предназначенной для истребителя пятого поколения F-35.

На это обратило внимание издание Naval News. "Это многоцелевая, высокоэффективная система для ВМС США, которая имеет высокую живучесть и доступную цену, поэтому вы сможете удерживать множество целей под угрозой с помощью одной системы вооружения, которая готова уже сейчас", - заявил старший менеджер программы Рик Лой.

Отмечается, что Lockheed Martin работает над проектом 7 лет. Скорость полета Mako составит 5 Махов. Ракета достаточно компактная, поэтому может помещаться во внутренний отсек самолета F-35.

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В общем, истребитель сможет брать до шести гиперзвуковых ракет Mako, две из которых будут размещены во внутреннем отсеке самолета, а еще четыре - на внешних узлах подвески. Разработчики не исключают, что Mako можно будет запускать и с других американских самолетов.

Еще одной интересной презентацией Sea Air Space стал концепт палубного дрона-заправщика MQ-25 Stingray, вооруженного двумя малозаметными противокорабельными ракетами Lockheed Martin AGM-158C (LRASM). Согласно проекту, LRASM могут быть установлены на пилонах Stingray, на которых обычно расположены дозаправочные капсулы.

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В марте Соединенные Штаты провели новые испытания гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183A ARRW. Ее запустили с борта стратегического бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress. Скорее всего, тесты станут для ARRW последними, поскольку ранее сообщалось, что США не заинтересованы в дальнейшей разработке комплекса.

Также напомним, что в прошлом месяце Россия снова применила для ударов по Украине ракету ЗМ22 "Циркон", которую иногда называют гиперзвуковой. Позже эксперты проанализировали обломки и сделали выводы насчет ее возможностей.

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