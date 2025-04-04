Цена новой версии известного шведского истребителя JAS-39 Gripen находится примерно на одном уровне с топовыми самолетами поколения 4+. Об этом сообщает Defense Express.
Недавно Колумбия заявила о решении о заказе для своих воздушных сил самолетов JAS 39 Gripen вместо F-16, несмотря на то, что США могли заблокировать использование компонентов собственного производства, которые нужны для шведских истребителей.
Для Украины наиболее интересной в этой истории является цена самолета, ведь Gripen неоднократно рассматривали как один из вариантов для Воздушных сил ВСУ.
Согласно данным бюджетных документов Министерства обороны Колумбии, 16 самолетов JAS-39 Gripen E/F обойдутся в 3,65 млрд долларов. Таким образом, ориентировочная цена одного нового самолета составляет чуть более 228,12 млн долларов в комплексной поставке.
Официальные данные могут отличаться от бюджетных прогнозов, однако специалисты все равно называют цифры пугающими.
"Особенно в условиях, когда вокруг этого самолета в обществе закрепилось реноме очень дешевого", - отмечает издание.
Сколько стоят современные истребители
Для сравнения, ранее сербы заказали у Франции 12 истребителей Rafale по 225 млн евро за самолет.
Также сообщалось о решении Италии закупить истребители Eurofighter по "фантастической" цене в 337 млн долларов за один истребитель.
На момент обнародования цифр четкой конкретики, что именно входит в общую сумму, представлено не было, а это важно, учитывая гигантскую цену современных авиационных вооружений.
Еще более высокой может оказаться цена перспективных истребителей шестого поколения, хотя пока специалисты называют относительно "скромные" по современным меркам цифры.