Заявляется, что ею можно уничтожать подземные бункеры.

В России предполагали, что Украина будет призывать Южную Корею передать ее войску новые баллистические ракеты Hyunmoo-5, способные уничтожать бункеры.

Программный директор Академии политических наук Александр Степанов в комментарии пропагандистскому агентству ТАСС заявил, что сейчас Киев прорабатывает возможность получения южнокорейских ракет средней и малой дальности:

"Недавно там была представлена продукция местного военно-промышленного комплекса - ракета Hyunmoo-5. Это тяжелая ракета с дальностью 3,5 тысячи километров. Она укладывается в классификацию РСМД - дальность до 5,5 тысячи километров".

По его словам, в случае передачи ракет Сеул станет "прямым соучастником" войны в Украине. Кроме того, российский эксперт обвиняет Соединенные Штаты Америки в попытке "связать две зоны вероятной эскалации конфликта" - Восточную Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион.

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Ракета Hyunmoo-5

Как сообщал УНИАН, Южная Корея представила новую баллистическую ракету во время празднования Дня вооруженных сил. Известно, что ее восьмитонная боеголовка способна уничтожать подземные бункеры.

Напомним, ранее украинская делегация посетила Сеул. Это произошло на фоне привлечения войск Северной Кореи к войне против Украины.

Сначала в Южной Корее говорили, что готовы пересмотреть позицию по поставкам оружия в Украину, однако СМИ сообщают, что они отказали даже в продаже своего вооружения.

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