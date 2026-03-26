В Центральной Азии разворачивается локальный скандал, который при определенных обстоятельствах может перерасти в региональный. Речь идет о так называемом гуманитарном конвое, который 18 марта этого года отправился из Таджикистана в Иран. Официально Душанбе заявляет, что это 3,6 тысячи тонн гуманитарной помощи (лекарства, средства гигиены). В свою очередь, Израиль подозревает, что грузовики могут перевозить дроны или компоненты к ним, произведенные на заводе в том же Душанбе. Ой… дроны, которые производятся в Таджикистане по иранской лицензии.

"Как интересно", - скажете вы. Я начал в этом разбираться, и действительно: у нас есть официальное открытие завода "под камеру", так сказать, в мае 2022 года. На церемонии открытия присутствовали начальник штаба Вооруженных сил Ирана генерал Багери и министр обороны Таджикистана генерал Мирзо. Иранские специалисты Минобороны передали технологию и подготовили таджикский персонал. Речь идет о многоцелевом тактическом дроне - "Абабил-2", который может осуществлять разведку, наблюдение и атаки. Радиус действия - 200 км, продолжительность полета - 90 минут.

Но вот что удивительно.

Есть церемония открытия - фотографии, заявления генералов, иранские госСМИ. И это все.

Никакого независимого подтверждения реального производства после мая 2022 года. Никаких спутниковых снимков с анализом активности на объекте. Никаких сообщений о поставках готовой продукции таджикской армии. Никаких фото или видео таджикских "Абабил-2" на учениях.

Все источники после 2022 года просто повторяют информацию с церемонии открытия. Даже аналитический обзор Iran Primer от ноября 2024 года о мировом экспорте дронов Ираном пишет лишь: "В мае 2022 года Таджикистан открыл завод". И больше ничего о фактическом производстве. Это - в отличие от российской Елабуги.

Возможны три реалистичных объяснения.

Первое. Завод реально не заработал или работает на минимальной мощности.

Второе. Производство есть, но Таджикистан и Иран сознательно не разглашают объемы.

Третье. Завод имел скорее символическое значение - демонстрация иранской способности к технологическому трансферу и проникновению в ШОС - чем реальную производственную функцию.

И здесь уже вырисовывается главный вывод: если там и были дроны, то они были российскими.