Пробел в небе: этот самолет ВМС США неожиданно 'сбил' невидимый F-22

Авиационные эксперты до сих пор удивляются, как EA-18G Growler сумел обойти легендарный F-22 Raptor.

Во время военных учений в США произошел неожиданный "воздушный бой", который поставил под сомнение абсолютное превосходство одного из самых современных истребителей мира. Самолет ВМС США EA-18G Growler смог условно "уничтожить" F-22 Raptor – машину, которую считают почти неуязвимой, пишет Slash Gear.

Инцидент произошел еще в 2009 году на авиабазе Неллис, но детали до сих пор вызывают интерес у военных экспертов.

Как это стало возможным

Во время симуляции экипаж Growler смог осуществить "ракетное захватывание" цели – это засчитали как условное уничтожение F-22.

Главная причина – не маневренность или скорость, а технологии. Growler специализируется на радиоэлектронной борьбе и оснащен мощными системами подавления, в частности комплексами ALQ-99.

Эти системы способны:

блокировать радары;

нарушать связь;

"ослеплять" системы наведения.

В результате даже малозаметный F-22 теряет ключевое преимущество – способность первым обнаружить и атаковать врага.

Не такой уж и неуязвимый

F-22 Raptor считается одним из самых мощных боевых самолетов в мире. Его технологии "стелс", сверхманевренность и передовые системы делают его практически недосягаемым в классических воздушных боях.

Именно поэтому США даже запретили его экспорт.

Впрочем, учения показали: даже у этого истребителя есть слабые места – прежде всего зависимость от электроники.

Это не единственный случай

Подобные "поражения" случались и раньше. В 2012 году немецкие истребители Eurofighter Typhoon смогли условно сбить F-22 во время ближнего боя.

Секрет заключался в сокращении дистанции: когда самолеты входят в фазу "слияния", преимущество стелс-технологий уменьшается, а маневренность выходит на первый план.

Также во время учений в ОАЭ французские Dassault Rafale и Mirage 2000 смогли одержать условные победы в отдельных эпизодах.

Несмотря на эти случаи, F-22 остается одним из самых опасных истребителей в истории. Но учения четко показали: в современной войне решающую роль играют не только скорость и невидимость, но и контроль над электронным полем боя.

