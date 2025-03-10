Флот F-16 Украины под угрозой из-за Трампа: в BI выяснили, может ли Европа решить проблему

Если США запретят передавать комплектующие для F-16, то украинский парк американских истребителей может постепенно прийти в негодность.

Американские F-16 стали одними из первых западных истребителей, которые прибыли в Украину после начала полномасштабного вторжения РФ. Эти самолеты помогают защищать украинское небо от вражеских атак, но на прошлой неделе президент США Дональд Трамп приказал приостановить военную помощь Украине, из-за чего Европе придется искать способы восполнить пробелы, в том числе в воздухе.

В Business Insider выяснили, способны ли европейские страны удовлетворить потребность Украины в истребителях без помощи США.

Отмечается, что Украина начала запрашивать F-16 почти сразу после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Преимущественно, эти истребители передавались европейскими союзниками, но с разрешения США.

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Научный сотрудник Института Азии Гриффита и бывший офицер Королевских ВВС Австралии Питер Лейтон рассказал журналистам, что украинские F-16 сбили большое количество беспилотников и крылатых ракет России, а также поразили наземные цели вблизи поля боя. Тем не менее эксперты сходятся во мнении, что Украина не получила достаточно истребителей, чтобы изменить направление войны в целом.

Многие союзники Украины имеют больше F-16, которые они могли бы предоставить Киеву, и действия Трампа могут побудить их отправить больше. Поскольку эти истребители американского производства, Трамп может заблокировать их отправку в Украину, подчеркнули в издании. Европейским странам пришлось долго ждать разрешения США на отправку своих F-16.

Лейтон добавил, что США также могут прекратить поставки запасных частей для F-16. Из-за этого украинский парк американских истребителей может постепенно прийти в негодность.

"У европейских стран есть много запасных частей, но если США не дадут разрешения на их передачу, европейские страны не смогут поставлять их Украине", - сказал Лейтон.

Одним из возможных решений проблемы могут стать европейские самолеты, считают в издании. Например, у Украины уже есть французские Mirage 2000. По предварительным данным, Украине передали шесть таких истребителей.

Эксперты считают, что шведский самолет Gripen, производимый компанией Saab, подходит для выполнения некоторых задач даже лучше, чем F-16. В издании напомнили, что этот истребитель может взлетать с гражданских дорог и более прост в обслуживании.

Ведущий эксперт по воздушным силам в RUSI Джастин Бронк поделился с журналистами, что на уровне платформы шведский Griffin лучше соответствует требованиям Украины почти на всех уровнях. Тем не менее Украине пока не передали ни один из этих самолетов.

Кроме того, у Европы есть и другие истребители, включая Eurofighter Typhoon. Украина также пока не получила эти самолеты, отметили в издании.

Журналисты подчеркнули, что главная проблема заключается в том, что воздушная программа Украины в значительной степени ориентирована на F-16. Переход на другие самолеты может вызвать новые трудности.

В издании напомнили, что в прошлом месяце министр обороны Швеции Пол Юнсон говорил о том, что его страна уже ведет переговоры с Украиной и другими странами, которые входят в "Коалицию ВВС", о передаче истребителей Gripen. Тем не менее он уверен, что Швеции стоит сосредоточиться на отправке Украине воздушных датчиков для F-16.

Бронк заявил журналистам, что Gripen может служить Украине так же хорошо или даже лучше, чем F-16. По его словам, все зависит от того, как будут подготовлены украинские пилоты и обслуживающий персонал, а также то, как будет налажена логистика.

Эксперт по вопросам обороны из Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан рассказал, что в случае, если Украина получит новые истребители, главная проблема будет заключаться в пилотах.

"Вы не можете просто набрать их за пару недель", - объяснил он.

Также в издании указали на еще одну проблему - европейских самолетов гораздо меньше, чем F-16. Именно поэтому американский истребитель считался наиболее подходящим для Украины.

По словам эксперта по России из Института изучения войны Джорджа Барроса, F-16 является "идеальной моделью из-за того, насколько универсальной является эта платформа". По его словам, Европа не может подготовить столько пилотов для таких самолетов, как Gripen, потому что их эксплуатирует относительно меньшее количество стран.

Истребители для Украины - другие новости

Ранее авиационный эксперт Анатолий Храпчинский рассказал, что в ближайшее время ВСУ смогут использовать французские самолеты Mirage 2000 активнее и ближе к линии боевого соприкосновения. По его словам, если Европа развернет свой ВПК, то Украина сможет быть обеспечена ракетами для самолетов, в том числе для F-16.

Кроме того, президент Всеукраинской авиационной организации "Ассоциация частных пилотов и владельцев самолетов" Геннадий Хазан высказался о работе французских самолетов Mirage в Украине. По словам эксперта, такие истребители являются очень важными для Украины.

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