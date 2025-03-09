По словам эксперта, если Европа развернет свой ВПК, то Украина сможет быть обеспечена ракетами для самолетов, в том числе F-16.

В ближайшее время ВСУ смогут использовать французские самолеты Mirage 2000 активнее и ближе к линии боевого соприкосновения.

Об этом заявил авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в эфире Radio NV. "За очень короткий срок Mirage 2000 приступили к выполнению боевых задач. Их используют для перехвата воздушных целей. А это ракеты MICA - французского производства. Во Франции есть производство этих ракет. Было такое, когда они за год продавали по 3 тыс. этих ракет. Поэтому не одними AIM-120 (американская всепогодная управляемая ракета класса "воздух - воздух" средней дальности) или AIM-9, или AIM-7 мы можем обеспечить свои самолеты", - сказал эксперт.

По словам Храпчинского, ракеты MICA могут быть адаптированы и под F-16.

Видео дня

"Стоимость этой ракеты довольно высокая, но если Европа активно развернет свой ВПК, то мы сможем быть обеспечены ракетами для самолетов", - заявил Храпчинский.

Он подчеркнул, что информация о передаче определенных средств поражения для самолетов Mirage дает понимание, что в ближайшее время мы сможем использовать эти самолеты активнее и ближе к линии боевого соприкосновения.

Истребители Mirage-2000

7 марта многоцелевые истребители F-16 и Mirage-2000 помогли силам противовоздушной обороны сбить 34 российские ракеты и 100 беспилотников. Тогда оккупанты осуществили комбинированный удар ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования по объектам критической инфраструктуры.

Основной акцент удара - по объектам газодобывающей промышленности Украины.

Воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. Также привлекалась и истребительная авиация, в частности самолеты F-16 и Mirage-2000.

Вас также могут заинтересовать новости: