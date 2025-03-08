По словам эксперта, такие истребители являются очень важными для Украины.

Французские самолеты Mirage 2000 показали отличный результат во время вражеской атаки. Об этом заявил президент Всеукраинской авиационной организации "Ассоциация частных пилотов и владельцев самолетов" Геннадий Хазан в эфире "Киев24".

"Хочу с гордостью сказать, что эти самолеты показали себя шикарно в небе Украины, когда выполняли определенные задачи, в частности уничтожение БпЛА и ракет, которые запустили россияне. Так же было уничтожение объектов на земле", - подчеркнул эксперт.

По его словам, эта помощь является очень существенной, но Украине нужно таких самолетов еще больше, поскольку это европейские самолеты, поэтому США не могут на них влиять.

"Это означает, что они будут выполнять свои задачи, потому что, по моему мнению, из-за того, что тема F-16 является заполитизированной, поэтому это может влиять на боевую работу. Мы должны быть для этого гарантированно обеспечены, а для этого есть наши партнеры во Франции", - отметил Хазан.

Также он в очередной раз подчеркнул, что Украине нужно модернизировать собственные самолеты типа МиГ-29 до современного уровня, благодаря чему украинские военные смогут без всякого разрешения от союзников уничтожать оккупантов на территории РФ. Эксперт отметил, что с помощью этого Украина будет существенно влиять на экономику России.

Mirage в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, в ночь на 7 марта французские Mirage впервые сбивали российские ракеты. Отмечается, что российские оккупанты осуществили комбинированный удар ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования по объектам критической инфраструктуры.

Накануне сообщалось, что в украинском небе впервые заметили Mirage 2000-5F. Несмотря на то, что неизвестно, точно ли это был этот самолет, Mirage 2000 действительно имеет довольно выразительные черты, поэтому его трудно спутать с другим самолетом.

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