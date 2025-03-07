Лариса Козовая

Сроки поставок зависят не только от европейских стран, но и от США, говорит Долинце.

Бельгия отложила более чем на год поставки для Украины боеспособных истребителей F-16. Эксперт по авиации Богдан Долинце в эфире телемарафона объяснил, что есть несколько причин для этого, среди которых может быть и "косвенное" влияние Соединенных Штатов Америки.

По его словам, сроки поставок зависят не только от европейских стран, но и от США, которые, с одной стороны, являются производителем, с другой - предоставляют лицензии на производство этих самолетов.

"Передача тех или иных самолетов без США и соответствующих лицензий так же, к сожалению, невозможна. Действует согласительная система так называемого государственного экспортного контроля в секторе безопасности. Конечно, это может быть как прямое, так и косвенное влияние на сроки поставки соответствующих видов вооружения для Украины", - пояснил специалист.

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Он обратил внимание на то, что ключевая проблема с бельгийскими истребителями для Украины - сроки поступления в саму Бельгию самолетов F-35, которыми она хочет заменить F-16.

"Продление сроков выполнения контрактов по F-35 влияет на то, что Бельгия не может так быстро вывести из эксплуатации F-16, чтобы не снижать свою обороноспособность. Вторая важная составляющая этого вопроса - это, конечно, вооружение, которое передается Украине вместе с истребителями", - пояснил эксперт.

Как добавил Долинце, для того, чтобы F-16 стали своеобразным геймченджером в войне против РФ, должно быть несколько факторов. Во-первых, нужно получить соответствующее количество вооружения и боеприпасов к этим самолетам. Вторая составляющая - дополнительные системы ПВО, в том числе те, что влияют на большую эффективность F-16, например Saab 340 - шведский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

Именно Saab 340 Швеция обещает поставить Украине, но почему этого еще не произошло - "вопрос открытый", говорит Долинце. В то же время он отметил, что время подготовки на них не очень большое - от 2 до 6 месяцев.

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"Швеция их сама производит и определенное количество самолетов имеет на вооружении. Они могли бы работать вместе с F-16", - констатировал эксперт.

Он также объяснил, почему французские самолеты Mirage быстрее "дошли" до Украины, чем предыдущие американские истребители. Говорит, есть несколько факторов, в частности то, что украинские пилоты учились на F-16 в составе сводных групп - вместе с пилотами из других стран, что усложняло процесс обучения. На Mirage украинских пилотов готовили в отдельных группах, что позволяло при необходимости привлекать переводчиков.

"Вторая важная составляющая - эти самолеты полностью французские, то есть Франции не нужно согласовывать их передачу", - сказал Долинце.

7 марта появилась информация о том, что во время российской атаки Mirage был впервые привлечен к сбиванию ракет. Однако Долинце отметил, что пока рано говорить об их эффективности, потому что нужно определенное время для мониторинга и больше деталей об использовании этих самолетов в Украине.

Передача Бельгией самолетов F-16 для Украины: что известно

Напомним, в конце 2023 года Бельгия объявила о том, что Украине будет передано 30 единиц американских истребителей F-16. Говорилось, что страна пошла на этот шаг, поскольку приобрела новое поколение истребителей - F-35. По планам первые самолеты должны были быть переданы до конца прошлого года.

Но впоследствии премьер-министр Бельгии Барт де Вевер не исключил того, что уже в этом году в Украину поедут первые F-16, обещанные еще в конце 2023-го, однако только "на запчасти". Что касается боеспособных истребителей, то, по его словам, они могут быть поставлены в 2026 году.

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