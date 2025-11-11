Речь идет о советском спортивно-тренировочном самолете Як-52.

Благотворительный фонд Protect Ukraine из Нидерландов приобрел и передал Украине один самолет Як-52, который будет выполнять роль истребителя и бороться с российскими беспилотниками. Об этом сообщает Defense Express.

Фонд приобрел самолет в Великобритании после обращения украинского авиационного подразделения, противодействующего российским БпЛА. Последние годы самолет использовали для различных трюков и аэробатики.

В фонде Protect Ukraine активно помогают украинским защитникам и уже передавали авто, мотоциклы, медикаменты и морские дроны.

Видео дня

Сам Як-52 является советским спортивно-тренировочным самолетом, который впервые поднялся в небо в 1974 году. Популярности самолета помогла простота и относительно небольшая цена. За все годы было изготовлено более 1700 таких машин.

Использование Як-52 для уничтожения дронов

Самолет уже доказал, что может эффективно использоваться для уничтожения БпЛА. Еще в прошлом году в открытый доступ выложили фото Як-52, из которых видно, что его экипажем было уничтожено по крайней мере шесть российских БпЛА "Орлан-10" и два беспилотника Zala.

Такая практика довольно опасна - во время охоты на дроны пилоту Як-52 приходится маневрировать в нескольких метрах от цели, прежде чем боец на заднем сиденье сможет открыть огонь.

Позже УНИАН сообщил, что россияне не только переняли украинский опыт борьбы с БпЛА, но и доработали Як-52, вооружив его полуавтоматическим карабином 12-го калибра.

Вас также могут заинтересовать новости: