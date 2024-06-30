Пилоту Як-52 приходится маневрировать в нескольких метрах от своей цели, прежде чем боец на заднем сидении открывал огонь.

Украинские бойцы на винтовом самолете времен первой мировой Як-52 ведут охоту за российскими дронами, и на этой неделе добавили еще два уничтоженных дрона в свой послужной список, пишет Forbes.

"На видеозаписи с российского беспилотного летательного аппарата, распространенной в интернете в субботу, запечатлено, как два украинских летчика из открытой кабины своего учебного самолета Як-52, построенного в 1970-х годах, сбивают свою последнюю цель - сам беспилотник. Як-52 и российский беспилотник находятся всего в нескольких ярдах друг от друга. Похоже, что пассажир Як-52, сидящий на заднем сиденье, который, по слухам, вооружен дробовиком, уничтожающим беспилотники, целится в дрон. Возможно, это то самое ружье, которое принесло ему известность", - пишет издание.

Ранее в этом месяце российский блогер пожаловался на то, что экипаж Як-52 "стреляет по нашим БПЛА, как в тире". Другие сравнивали эту тактику с боями времен Первой мировой войны.

Видео дня

Forbes напоминает, что еще в середине апреля в Интернете появились видеозаписи, на которых видно, как Як-52 сталкивается с российским БПЛА "Орлан" над Херсонской областью и сбивает его. В начале июня, в сети появилось аналогичное видео - на этот раз снятое россиянами. На нем запечатлено, как Як-52 сбивает российский разведывательный беспилотник ZALA.

Кроме того, на фотографиях, которые появились в социальных сетях во вторник, видны отметки об уничтожении на боку Як-52: по меньшей мере шесть беспилотных летательных аппаратов Orlan и два ZALA.

"На видеозаписи, сделанной в субботу, похоже, запечатлена еще одна пара отметин, что означает, что у украинских охотников за беспилотниками была напряженная неделя, - пишет Forbes.

Как пилоты на Як-52 уничтожают российские дроны

Когда появились первые видео боев Як-52 против беспилотников, некоторые наблюдатели предположили, что экипаж самолета ведет огонь по беспилотникам из подкрыльевых пушек или ракетных установок, пишет Forbes.

В то же время итальянский авиационный эксперт Давиде Ченчиотти отмечал, что очень немногие Як-52 когда-либо модифицировались для установки подкрыльевого вооружения. Поэтому не стоит удивляться, когда выяснилось, что украинцы стреляли из дробовика с заднего сиденья самолета, пишет издание.

"В то время, когда украинские ВВС пытаются сохранить свои самые дорогие ракеты класса "земля-воздух" для самых опасных российских целей - баллистических и крылатых ракет, а также пилотируемых истребителей-бомбардировщиков, наносящих мощные бомбовые удары, - парень с ружьем на медленном винтовом самолете - недорогой способ сбивать российские беспилотники вдали от линии фронта", - пишет Forbes.

Но это не значит, что для украинцев это легко – и пилот Як-52, и стрелок на заднем сиденье должны быть опытными и терпеливыми, чтобы метко стрелять по маленькому беспилотнику. Во всех последних воздушных столкновениях пилот Як-52, очевидно, маневрировал в пределах десятков метров от своей цели, прежде чем боец на заднем сидении открывал огонь.

Як-52 успешно сбивают российские дроны

Ранее сообщалось, как в Одессе "Орлан-10" уничтожили с тренировочного Як-52. Аналитики отмечали, что факт их применения говорит о нехватке зенитных систем и ракет, который только сейчас начинает исправляться благодаря разблокированию поддержки США.

На днях в открытый доступ выложили фото самолета Як-52, на основе которых можно сделать вывод, что его экипаж уничтожил шесть разведывательных БПЛА "Орлан-10" и два дрона Zala российского производства.

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