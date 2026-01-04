Залетают туда, где их не ждут: военный назвал рекорд дальности дронов ВСУ

Военные готовят каждый дрон конкретно под день выполнения боевой задачи.

Украинские дроны долетают уже на 35 километров, а рекордным стало расстояние 40 километров. Об этом в эфире Мы - Украина рассказал командир подразделения "TERRA" в составе 3 армейского корпуса Николай Волохов с позывным "Абдулла".

"Дроны долетают туда, где враг даже не может их ожидать. Если они думают, что мы летаем на 15 километров, у нас лучшие экипажи делают это на 35. Рекорд - 40 километров. Залетают туда, где враг не ожидает", - рассказал он.

По его словам, каждый надо настроить "конкретно под день выполнения боевой задачи".

"А настраиваешь как? Покупаешь в Китае компоненты, они едут 2-3 недели, и ты можешь выбрать, какой тебе нужен сегодня передатчик радиосигнала, какая тебе нужна камера, какая тебе нужна комплектация", - пояснил военный.

Он рассказал об удачном прилете по группе российских операторов БПЛА такого модифицированного дрона, подготовленного к работе именно в этот день. Это удалось, даже несмотря на то, что россияне имели при себе мобильный РЭБ.

"В первую очередь мы уничтожаем пехоту, во вторую - артиллерию, которая ведет огонь по нашим передовым позициям. И в третью очередь, хотя на самом деле иногда даже в первую, мы работаем по позициям их дронов... А, кстати, их дроны всегда хорошо защищены средствами радиоэлектронной борьбы. [Когда] удается вбить их группу, это означает, что она не будет запускать дроны по нашим позициям, и это спасет очень много человеческих жизней", - отметил "Абдулла".

Как сообщал ранее УНИАН, за последний год война дронов в Украине жутко изменилась, и поле боя стало местом рождения мощного нового оружия. По данным The New York Times, к прошлой весне беспилотники Bumblebee, запущенные с украинских позиций, совершили более 1000 боевых вылетов против российских целей. Пилоты утверждают, что с тех пор они совершили еще тысячи вылетов. При этом, отмечало издание, Украина превратилась в полигон для испытаний с боевой стрельбой, где производители оружия, правительства, венчурные капиталисты, передовые подразделения, а также программисты и инженеры со всего Запада сотрудничают для создания оружия.

Также мы писали, что Украина расширяет применение боевых дронов с ИИ. Согласно информации BILD, система способна идентифицировать и отслеживать сразу несколько целей. При этом оператор может указывать приоритетные цели, что снижает нагрузку на него, но не лишает контроля над ситуацией.

