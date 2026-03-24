Арсеналы США истощены войнами в Украине и Иране, но это шанс для Киева, – CBS

Трамп заявил, что война в Украине истощила американские запасы оружия, и призвал Конгресс выделить дополнительные 200 млрд долларов на оборону.

Президент США Дональд Трамп заявил, что война в Украине исчерпала запасы оружия США, и призвал Конгресс выделить не менее 200 миллиардов долларов дополнительного финансирования на оборону, пишет CBS.

Он отметил, что помощь Украине быстро истощила американские арсеналы, создав "тревожную ситуацию для оборонной промышленности".

Несмотря на истощение ресурсов США, Киев видит новые возможности. Украинские чиновники обсуждают с администрацией Трампа соглашения о совместном производстве беспилотников и беспилотников-перехватчиков. Президент Владимир Зеленский оценил потенциальную сделку в 35–50 миллиардов долларов и подчеркнул взаимную выгоду для союзников в Персидском заливе, где остро нуждаются в таких технологиях.

Видео дня

Война в Иране истощает запасы Пентагона

Эксперты отмечают истощение запасов ракет-перехватчиков Patriot. Это связано больше с войной в Иране, чем с Украиной. По словам Зеленского, страны Персидского залива за первую неделю конфликта потеряли 800 ракет Patriot, тогда как Украина использовала лишь 600 за четыре года войны с Россией.

"Проблема заключается в том, как быстро мы сможем произвести перехватчики Patriot. Я думаю, что страны Персидского залива сейчас хотят сохранить все свои запасы перехватчиков, потому что не знают, когда они будут пополнены", – сказала Дара Массикот, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир.

Издание пишет, что вероятные соглашения не обеспечат мгновенного военного преимущества Украине или странам Ближнего Востока. Зато они закладывают основу для долгосрочного сотрудничества в производстве беспилотников, развитии технологий противовоздушной обороны и других нишевых решений.

"Есть способ, когда они (США и Украина – УНИАН) могут сотрудничать в области беспилотников, получать капиталовложения, а затем эти деньги, поступающие в оборонный сектор, можно использовать для развития нишевых направлений, таких как дальнобойные удары или ноу-хау противовоздушной обороны", – сказала Массикот.

Киев также рассматривает эти договоренности как политический шаг. Сотрудничество с США и союзниками может укрепить имидж Украины как надежного партнера, а не только страны-получателя военной помощи.

"Это может быть момент, когда украинцы, которые помогают здесь, вызовут добрую волю со стороны Соединенных Штатов и покажут, что они являются вкладчиками, а не просто истощают ресурсы безопасности", – сказал Томас Карако, директор проекта противоракетной обороны в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

Ближний Восток – украинский опыт в центре внимания

Как сообщал УНИАН, в начале марта стало известно, что Украина направила дроны и экспертов для защиты американских баз в Иордании. Кроме того, украинские команды по противодействию и сбиванию иранских ударных дронов типа "Шахед" отправились в Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Кувейт.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина поднимает вопрос о дефицитных ракетах PAC-2, PAC-3 для систем противовоздушной обороны "Петриот".

