По словам аналитиков, тема строительства защиты для самолетов в РФ обсуждается уже долгое время.

Новый министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что сейчас уже дано распоряжение и сформирован план по созданию на авиабазах защитных сооружений для самолетов. Такое решение он объявил после украинских ударов по аэродромам РФ, среди которых и атака по "Миллерово", которая состоялась сегодня, 20 июля, пишет Defense Express.

"Интересно, что такое решение в российском информационном пространстве подается, как инициатива "снизу", от так называемых "военкоров" с которыми Белоусов проводил встречи. Хотя отсутствие на российских аэродромах защитных сооружений для самолетов известно очень и очень давно, а именно с 1980-х годов, когда в еще советские войска пошли новые самолеты, которые физически никак не влезали в стандартное укрытие 2А13. Среди них был и Су-27, а машины на его базе и его версии - это валовая часть всего боевого авиапрака "ВКС" РФ. Еще один истребитель - МиГ-31 также не имеет укрытий", - объясняют аналитики.

Поэтому в России вопрос о создании защитных сооружений для самолетов является актуальным уже долгое время, поэтому вряд ли "инициатива военкоров" стала причиной такого решения. В свою очередь такая задача действительно может считаться масштабной и затратной, ведь это не удалось сделать даже Советскому Союзу, отмечают в Defense Express.

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"При этом даже стандартные арочные укрытия 2А13 (АУ-13) шириной 13 метров строились только в приграничных военных округах, в первую очередь западных, а не по всему СССР. Потому что стандартное арочное укрытие - это про защитное сооружение, с толщиной бетонных стен в 60 см и стальными воротами толщиной с полметра. Но это не просто укрытие, а площадка, которая позволяет проводить обслуживание самолета, поэтому оно оборудовано дополнительными помещениями, электрооборудованием, вентиляцией и системой пожаротушения", - подчеркнули в издании.

По словам аналитиков, цена 2А13 по состоянию на 1972 год составляла 160 тысяч советских рублей, то есть сейчас это примерно будет стоить 1,5 млн долларов. Однако для Су-27 и машин на его базе нужны большие укрытия.

"Для этой машины в последние годы перед распадом СССР начали строить 2А19 (АУ-19), которые имели ширину 18,6 метра и 50 см стенки с дополнительным внутренними 5-мм стальными листами. То есть его стоимость пропорционально больше, учитывая разницу в площади - минимум в 1,5 раза (площадь 2А13 - 358 кв. м, 2А19 540 кв. м), но зависимость в стоимости не линейная поэтому речь идет о большем модификаторе", - добавляют в Defense Express.

Также стоит учесть, что такие укрытия в первую очередь будут строиться на той части аэродромов, которые находятся рядом с Украиной, то есть речь идет о таких авиабазах, как "Кущевская", "Миллерово", "Бельбек", в Таганроге, Воронеже и других на удаленности до 300 км от границы или линии фронта.

"Учитывая то, что против Украины РФ использует около 300 боевых самолетов, то это означает потребность в 300 таких укрытиях и счет, возможно где-то около миллиарда долларов. Но вполне вероятно, что вместо полноценных укрытий для самолетов в РФ пойдут путем наименьшего сопротивления и это будут или навесы, как на авиабазе Хмеймим в Сирии. Или металлические ангары, которые призваны защитить только от непогоды", - отметили в материале.

Аналитики подытожили, что нужно учитывать то, что Россия все же найдет деньги на это даже понимая, что "их строительство вполне может наткнуться на традиционные для РФ проблемы с тотальной коррупцией, очковтирательством и показушностью".

Защита для украинских самолетов - что известно

Ранее секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко отметил, что для защиты боевых украинских самолетов, среди которых и будущие истребители F-16, нужны подземные хранилища и соблюдение целого комплекса мер.

Также ранее аналитики Defense Express объяснили, почему украинские Су-27 стоят под открытым небом. По их словам, укрытий просто нет.

"При этом эта ситуация существует не с 2022, 2014 и даже не с 1991 года, а с 80-х годов. Дело в том, что защитные сооружения - арочные укрытия, в СССР активно строились в 60-70-х годах под те самолеты, которые тогда существовали и разрабатывались. А это были МиГ-21, Су-7, Су-17, МиГ-23 и МиГ-27 - довольно малые по размерам машины. При этом у МиГ-23/27 еще и была изменение стреловидности крыла с минимальным размахом 7,78 метра", - отметили эксперты.

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