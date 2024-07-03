В частности нужна эффективная работа контрразведки.

Для надлежащей защиты боевых самолетов на аэродромах, в том числе истребителей F-16, которые должны предоставить западные партнеры, нужны подземные хранилища и соблюдение целого комплекса мер, в том числе разоблачение информаторов и корректировщиков, которые помогают россиянам. Об этом секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал в эфире "Радио Свобода".

Костенко отметил, что проблема защиты украинских аэродромов не ограничивается одним вопросом построения укрытий.

"Это комплекс, которым должно заниматься в целом государство, Военно-воздушные силы и в принципе Кабинет министров, потому что это серьезная история - защита именно Военно-воздушных сил, наших самолетов, особенно тех, которые наши партнеры собираются нам передать. Это и бетонные укрытия, которые будут позволять не получать такие повреждения, когда в Полтаве простыми кассетными боеприпасами наносятся впечатления на большой площади. Для этого самолеты должны стоять в бетонных ангарах", - сказал Костенко.

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Депутат признает, что от прямого попадания "Искандера" с фугасной боевой частью ничего не спасет.

"Там я не знаю, какие должны быть ангары. Это такие подземные хранилища, которые должны строиться достаточно долго и достаточно по серьезным технологиям. Затем основное то, что должна работать контрразведка Службы безопасности Украины, однозначно, потому что часто вопрос того, что наводится артиллерия, или когда наводятся ракеты, эта первоначальная информация может идти от агентуры, которая находится в том или ином направлении, а мы знаем, что россияне имеют эту агентуру и в тех городах, где есть аэродромы", - сказал Костенко.

По его словам, после получения информации от агентуры, россияне запускают разведывательные средства, в том числе дроны типа "Орлан", и смотрят, что размещено на украинских аэродромах.

Также депутат отметил важность работы украинских систем ПВО, которые должны мониторить воздушное пространство и не допускать, чтобы российские разведывательные воздушные средства с неба изучали ситуацию на суше.

Он добавил, что должен выполняться комплекс мероприятий в рамках кропотливой и ежедневной работы, результатом которой должна стать защита самолетов.

Костенко сказал, что простое построение каменных укрытий ничего не дает. Военно-воздушные силы ВСУ пытаются работать в условиях недостатка ПВО или отсутствия каких-то других возможностей, и поэтому, защита самолетов - это очень трудный вопрос. Россиянам известно размещение всех украинских аэродромов, которые были построены еще в советское время. Российские спутники могут постоянно наблюдать за ситуацией на украинских аэродромах.

"У нас нет практически новых аэродромов. А те, которые есть - их очень трудно скрыть, потому что это инфраструктура, которую не спрячешь от спутника. Поэтому, это сложная работа, которую наши пилоты делают", - сказал Костенко.

При этом, по его убеждению, задача Украины, когда она имеет меньше ресурсов, заключается в том, чтобы делать все, чтобы не было потерь самолетов.

"Мы должны над этим еще долго работать. Но эта работа идет. Все понимают проблематику. Все понимают, что от тех сил и средств, которые есть у Российской Федерации, достаточно сложно противодействовать, но мы это делаем", - подчеркнул он.

Удар по аэродрому Миргород

Как сообщал УНИАН, 1 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по военному аэродрому Миргород, где в тот момент под открытым небом стояли украинские боевые самолеты. Факт удара и потери техники подтвердил бывший спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Авиационный эксперт Валерий Романенко отметил, что украинская система противовоздушной обороны должна была сбить разведывательный дрон, которым Россия нацеливала ракету на военный аэродром в Миргороде. Он отмечает, что миргородский аэродром слишком далеко от фронта, чтобы позволять полеты вражеских разведчиков над ним.

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