Проблема с укрытиями для самолетов была еще во времена СССР.

Российские оккупанты опубликовали видео, на котором зафиксирован удар по аэродрому под Миргородом. В Defense Express отметили, несмотря на заявленные Россией потери, на самом деле ситуация немного другая.

Аналитики отмечают, что некоторые из машин на видео, если посмотреть на спутниковые снимки, уже давно находятся в нелетном состоянии, ведь не меняли свое положение в течение длительного времени. Однако украинцы задали сразу несколько вопросов, а именно: почему самолеты не были в укрытиях, а стояли под открытым небом. Ответ прост - укрытий нет.

"При этом эта ситуация существует не с 2022, 2014 и даже не с 1991 года, а с 80-х годов. Дело в том, что защитные сооружения - арочные укрытия, в СССР активно строились в 60-70-х годах под те самолеты, которые тогда существовали и разрабатывались. А это были МиГ-21, Су-7, Су-17, МиГ-23 и МиГ-27 - довольно малые по размерам машины. При этом у МиГ-23/27 еще и была изменение стреловидности крыла с минимальным размахом 7,78 метра", - отмечают эксперты. Видео дня

Наиболее массовыми были арочные укрытия типа 2А13 размером 12,9х28 метра с толщиной стен в 60 см и могут защитить не только от кассетных боеприпасов, но и от близких разрывов фугасных бомб. Однако из-за высокой стоимости их строили только в приграничных военных округах, а не по всему Советскому Союзу.

Однако уже в 70-х годах появился МиГ-25, который имеет размах крыльев 14 метров, поэтому для него стандартные укрытия не подходили.

"С 1982 года начал поставляться МиГ-29, который с размахом крыла в 11,36 метра влезал в укрытие 2А13 только со "скрипом" и чтобы его не повредить на некоторых аэродромах использовали рельсы-направляющие. Но чаще, чтобы не рисковать и не нести ответственность за поврежденный самолет - хранили под открытым небом", - объясняют аналитики.

Поэтому и без укрытия остался и Су-27 с размахом крыла 15 метров, который начал поступать с 1985 года. Несмотря на планы построить укрытие нового типа, в СССР осуществить этого не смогли.

"Страну уже качало перед распадом, поэтому укрытия под новые самолеты если и строили, то только в гомеопатическом количестве. Более того, порой укрытия были не от возможных вражеских ударов, а скорее от непогоды. И несколько таких укрытий есть на авиабазе под Миргородом, точнее - были. Потому что были уничтожены врагом еще в первые дни войны", - подчеркнули в Defense Express.

Поэтому арочных укрытий для Су-27 просто не существует. А почему их не строили уже после 1991 года, потому что большей проблемой было не то, где размещать самолеты, а на чем летать вообще.

Кроме того, проблема с укрытиями для Су-27 не была решена не только в СССР, но и в России, где самолеты тоже стоят под открытым небом.

"В конце концов на фоне ситуации, когда Украина ожидает F-16 остается вопрос по обеспечению их безопасности на земле. На фоне чего можно отметить, что размах крыла F-16 - 9,96 метра, то есть в теории и с соответствующими мерами в стандартное арочное укрытие 2А13 он должен войти. Но это конечно только часть проблемы, потому что более критичным является то, что вражеский дрон мог на глубине более 150 км вести не просто разведку, но и передачу видео в режиме онлайн. А также то, что об этом БпЛА было известно, но сбить или помешать ему были не в состоянии. Хотя, как кажется, практика с Як-52, экипаж которого в прямом смысле уже настрелял с десяток российских разведывательных БпЛА, требует распространения", - подытожили аналитики.

Удары по авиабазе под Миргородом - что известно

Российские пропагандисты заявили, что нанесли удар по аэродрому под Миргородом. По их словам, было уничтожено значительное количество украинских самолетов.

Однако бывший представитель Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что потери есть, однако не такие преувеличенные, о которых сообщают оккупанты.

"За поребриком безумно радуются, приписывают в свои достижения кучу бортов Су-27. Пусть! Так всегда. Не все так страшно, как вы, украинцы, пишете на эмоциях. Удар был. Есть определенные потери, но совсем не такие, как приписывает себе враг, в конце концов они всегда так делают с начала вторжения", - отметил он.

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