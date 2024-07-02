Во время удара по аэродрому Миргород Россия уничтожила два украинских Су-27, пишет Forbes.

1 июля в России сообщили об ударе "Искандером" по украинскому аэродрому Миргород, расположенному в около 150 километрах от линии фронта. Как пишет Forbes, ВВС Украины разместили шесть истребителей Су-27 под открытым небом, и российская ракета уничтожила два из них.

"Российский беспилотник заметил как минимум шесть украинских сверхзвуковых истребителей Су-27, припаркованных на открытой территории средь бела дня. Российская ракета "Искандер", выпущенная по ним, уничтожила два драгоценных "Су" и повредила остальные четыре", - пишет издание.

Как отмечает Forbes, возможно, это был один из самых дорогих дней для украинских ВВС с начала полномасштабного вторжения РФ.

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В то же время, пишет издание, налет на Миргород - лишь последний в серии российских ударов по уязвимым украинским авиабазам.

"Первые два удара, нанесенные осенью прошлого года, застали украинские ВВС врасплох и взорвали пару истребителей МиГ-29. Третий удар, нанесенный в ноябре, похоже, поразил нелетающий штурмовик-обманку Су-25. Но затем четвертый налет беспилотников сбил Су-25. Два Су-27, которые "Искандер" уничтожил в Миргороде, доводят число украинских военных самолетов, которые русские взорвали на земле за последние девять месяцев, по крайней мере, до пяти. Эти потери украинцы не могут себе позволить", - отмечаеет Forbes.

Как пишет издание, украинские ВВС вступили в войну, имея на вооружении около 125 самолетов Су-27, Су-25, МиГ-29 и других. При этом за 28 месяцев ожесточенных боев украинцы потеряли около 90 самолетов, по данным аналитиков Oryx.

При этом европейские F-16 и Mirage, прибытия которых ожидает Украина, также будут уязвимы для российских беспилотников и ракетных ударов, пока они стоят на открытой стоянке среди бела дня, отмечает Forbes.

Как Украина может защитить свои самолеты

Есть очевидные шаги, которые украинские командиры могли бы предпринять для защиты своих самолетов, пишет Forbes, и для начала - отвести их от баз, расположенных ближе всего к России.

"Украинские войска имеют доступ примерно к 20 крупным авиабазам, десяткам небольших аэродромов и даже взлетно-посадочным полосам, разбросанным по всей стране. Каждый украинский самолет на внутреннем топливе преодолевает сотни километров. Нет никаких причин для того, чтобы Су-27 с дальностью полета 700 миль проводил время на аэродроме в сотне миль от линии фронта", - пишет издание.

Однако этого будет недостаточно, поскольку у России есть баллистические и крылатые ракеты, способные нанести удар по всей Украине. Так что украинское командование должно постоянно перемещать свои самолеты и экипажи, пишет Forbes.

Украинские истребительные бригады обычно подчеркивают непредсказуемость - все для того, чтобы усложнить российское целеуказание. Их пилоты "почти никогда не взлетают с аэродрома и не приземляются на одном и том же аэродроме", - говорит генерал Джеймс Хекер, командующий ВВС США в Европе и Африке.

Участившиеся российские удары по припаркованным самолетам должны заставить украинцев быть еще более непредсказуемыми. В то же время они могут построить усиленные укрытия для защиты припаркованных самолетов, пока они не в движении, а также разместить больше ложных целей. Но что бы ни решили сделать украинцы для защиты своих самолетов, им нужно действовать быстро перед лицом непрекращающихся российских атак, отмечает издание.

Удар по аэродрому Миргород - что известно

Российские прокремлевские паблики распространяли видео атаки по аэродрому Миргород. Они заявляли об ударе ОТРК "Искандер-М" с кассетной боевой частью, в результате которого, как утверждалось, было уничтожено и повреждено определенное количество самолетов Су-27.

Стоит подчеркнуть, что официальной информации об ударе по аэродрому в Миргороде от украинского военного командования пока нет.

Бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя информацию об атаке, заявил, что удар по аэродрому был, есть потери, но "не такие, как приписывает себе враг".

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