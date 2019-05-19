Новый вертолет Sikorsky HH-60W совершил первый полет для ВВС США (видео)

Новый вертолет обладает рядом особенных возможностей, которые ему обеспечивает уникальный набор бортовой электроники.

Новый американский вертолет Sikorsky HH-60W, или CRH (Combat Rescue Helicopter), предназначенный для Военно-воздушных сил США, впервые взлетел на аэродроме компании Sikorsky в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида.

Об этом сообщает Naked Science.

Первый полет HH-60W состоялся 17 мая 2019 года и продлился чуть более часа. Испытания включали в себя зависание и маневры на низкой скорости. Планируется, что машина уже вскоре начнет заменять собой HH-60G Pave Hawk, который является модификацией Sikorsky UH-60 Black Hawk и уже устарел.

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«Поскольку успешный первый полет Combat Rescue Helicopter уже позади, мы с нетерпением ожидаем завершения программы летных испытаний Sikorsky, эксплуатационных испытаний и производства этого аппарата для поддержки критически важных спасательных миссий ВВС, - заявил представитель Военно-воздушных сил США Эдвард Стэнхаус.

Стоит отметить, что HH-60W - версия UH-60M Black Hawk, которого активно эксплуатирует армия США. Новый вертолет обладает рядом особенных возможностей, которые ему обеспечивает уникальный набор бортовой электроники: установленный в носовой части радар, электрооптические и инфракрасные камеры, а также новая версия системы обнаружения радиолокационного облучения AN/APR-52.

Кроме того, машина получила специальные ударопрочные сиденья для экипажа и пассажиров, а также новые, более крупные топливные баки.

При этом HH-60W сохранит различные отдельные функциональные особенности последних версий HH-60G, в том числе унифицированные крепления для оружия с обеих сторон фюзеляжа.

Как сообщал УНИАН, арсенал Народно-освободительной армии Китая пополнился многоцелевым вертолетом Z-20, который своим внешним видом и рядом конструкционных решений напоминает «Черного ястреба» Sikorsky UH-60.