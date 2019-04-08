В Украине прошли испытания контрбатарейного радара, который находит вражескую технику (видео)

Контрбатарейный радар 1Л220УК предназначен для разведки позиций артиллерии противника.

В Украине прошли полевые испытания контрбатарейного радара 1Л220УК, определяющего местонахождение вражеской техники на расстоянии в десятки километров.

Об этом сообщает пресс-служба государственного концерна "Укроборонпром", продемонстрировав видеозапись соответствующих испытаний.

Отмечается, что контрбатарейний радар 1Л220УК был разработан КП "НПК "Искра" и успешно завершил полевой этап государственных испытаний.

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"Испытания, проходившие на одном из полигонов Вооруженных Сил Украины, позволили подтвердить тактико-технические характеристики 1Л220УК, которые значительно превышают те, что сейчас находятся на вооружении Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что контрбатарейный радар 1Л220УК предназначен для разведки позиций артиллерии противника.

Благодаря мощной радиолокационной станции, которая работает в микроволновом диапазоне, радар "видит" снаряды, а мощная цифровая система "строит" траектории их полетов. Это позволяет определить на расстоянии десятков километров точное местонахождение вражеских орудий, минометов, реактивных систем залпового огня, а также ракетных комплексов противовоздушной обороны и тактических ракет.

Видео: Державний концерн "Укроборонпром"

Мощность цифровой активной фазированной решетки 1Л220УК дает возможность разместить контрбатарейный радар за несколько десятков километров от позиции противника и наблюдать за полем боя в секторе до 180 градусов.

"Использование контрбатарейных радаров является важным элементом ведения современной войны, который позволяет в разы повысить эффективность ведения боевых действий и за минимальное время уничтожать вражескую артиллерию", - отметили в оборонном ведомстве.

В "Укроборонпроме" также добавили, что КП "НПК "Искра", после успешного завершения госиспытаний, готово к серийному производству 1Л220УК для обеспечения Вооруженных Сил Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что в Одесской области прошли успешные завершающие испытания крылатой ракеты "Нептун" в условиях противодействия РФ средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).