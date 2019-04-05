В Украине прошли завершающие испытания крылатой ракеты "Нептун" (видео)

РФ использовала средства радиоэлектронной борьбы, пытаясь помешать испытаниям крылатой ракеты.

В Одесской области прошли успешные завершающие испытания крылатой ракеты "Нептун" в условиях противодействия РФ средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook, продемонстрировав видеозапись пусков крылатых ракет.

«Здесь на полигоне в Одесской области проходят одни из завершающих испытаний новой крылатой ракеты, которая будет поставлена на вооружение ВМС ВСУ. Это ракета противокорабельная, береговой обороны, ракета эта может использоваться и Сухопутными силами ВСУ», - заявил он.

По словам президента, «огромный вклад, в том числе - это возможности увеличения радиуса действия указанной ракеты, использование высокоточного вооружения, более мощной боевой части».

Порошенко подчеркнул, что крылатая ракета "Нептун" является одним из достижений оборонного комплекса Украины, в частности КБ «Луч».

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«Противник сегодня пытается закрыть небо, использует средства радиоэлектронной борьбы, пытается помешать нашим испытаниям, но это создает реальные условия боевого применения указанных ракет. Никаких смягчающих условий», - добавил глава государства.

Позже президент написал в Facebook: «Поздравляю всех с удачными испытаниями крылатой ракеты" Нептун ", которая будет поставлена на вооружение Военно-морских сил Вооруженных сил Украины».

Кроме того Порошенко поручил в чрезвычайно короткие сроки поставить на вооружение крылатые ракеты в части ВМС и Сухопутные войска ВСУ для того, чтобы увеличить потенциал, эффективность боевого применения армии.

Также в пресс-службе отметили, что во время стрельб в акватории Черного моря обеспечивала безопасность группа кораблей из 11 судов ВМС Украины.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря прошлого года украинские военные успешно испытали отечественную новую крылатую ракету «Нептун». Завершение разработки и начало испытаний комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских береговых целей по проекту «Нептун» запланировано на 2019 год.

Госбюджетом-2019 на нужды армии предусмотрено более 102 млрд грн.

Ранее президент заявлял, что Вооруженные силы в этом году получат 6 тысяч минометов, снайперское оружие, ЗРК, более тысячи БТРов и БМП, десятки самолетов и малые бронированные артиллерийские катера, десантные катера и средства радиолокации.

Предприятия "Укроборонпрома" в течение 2018 года передали украинским силовым структурам более 2,5 тыс. единиц высокоточного вооружения.