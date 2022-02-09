Местные жители не паникуют, а пограничники - усилили караулы.

Журналисты показали, какова ситуация в Черниговской области накануне военных учений РФ и Беларуси.

Об этом шла речь в сюжете ТСН.

Местные жители, по словам журналистов, не поддаются панике из-за учений. Одна из причин - низкий уровень осведомленности.

В приграничных селах почти нет доступа к интернету и даже украинскому телевидению - у многих ловят белорусские каналы.

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"Ну, по телевизору слышали (о военных учениях - УНИАН). Но к чему готовиться? Вот защита!", - сказал местный житель, показывая на кирку.

"Пусть учатся, они нам не мешают", - рассказал другой житель Черниговщины.

О том, что жизнь местных из-за учений не изменилась, говорит и продавщица местного магазина.

"У нас все тихо и спокойно", - отметила она.

Пограничники, впрочем, усилили караулы и увеличили их количественный состав. За ситуацией следят с помощью беспилотников. Также наготове силы территориальной обороны, которые также будут первыми реагировать в случае военной агрессии.

По словам начальника службы по связям с общественностью Регионального управления "Север" подполковника Виталия Кириллова, подразделения территориальной обороны в приграничных областях уже сформированы на 70%.

"На каждого военнослужащего есть оружие. Подразделения обеспечены по нормам ВСУ и готовы к выполнению задач", - заверил он.

Напомним, учения России в Беларуси проходят в два этапа: до 9 февраля будет выполнена передислокация и создании группировок войск на территории Республики; с 10 по 20 февраля будут проходить обучение "союзнических" войск по отражению внешней агрессии и защиты интересов "Союзного государства".

НАТО рассматривает возможность увеличения своего военного присутствия в странах Балтии и Польши на случай, если Россия оставит свои войска в Беларуси после завершения запланированных военных учений.

Ранее частная американская компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки российских военных маневров вблизи украинско-белорусской границы. Снимки были сделаны накануне объявленных Россией и Беларусью совместных учений.

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