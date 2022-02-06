Воинские подразделения, вооруженные ракетами, реактивными системами залпового огня и штурмовиками, развернулись в трех местах: Ельске, Речице и Лунинце.

Частная американская компания Maxar Technologies опубликовала сегодня спутниковые снимки деталей российских военных маневров вблизи украинско-белорусской границы.

Об этом сообщает Reuters.

Снимки сделаны накануне объявленных Россией и Беларусью совместных учений "Союзная решимость-2022", которые состоятся 10-20 февраля, и направленных на "тренировку для отражения нападения на южные границы" их альянса.

Снимки Maxar Technologies показали, что воинские подразделения, вооруженные ракетами, реактивными системами залпового огня и штурмовиками, развернулись в Беларуси в трех местах вблизи границы с Украиной: Ельске, Речице и Лунинце. Все места находятся в пределах примерно 50 километров от украинской границы.

Спутниковые снимки зафиксировали 15 штурмовиков Су-25 и ЗРК С-400 на аэродроме Лунинец, а также ракеты SS26 и реактивные системы залпового огня вблизи Ельска.

Читайте такжеИскандеры и бронетехника: появились новые спутниковые снимки войск РФ вдоль границы и в КрымуКак сообщал УНИАН, 28 января министр обороны Алексей Резников заявлял, что Россия к границам Украины в целом стянула около 130 тысяч военных с учетом морского и авиационного потенциала.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на прошлой неделе назвал российские маневры в Беларуси крупнейшим российским развертыванием в этом районе со времен холодной войны.

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