Россия и Беларусь объявили о совместных военных учениях "Союзная решимость-2022", которые состоятся 10-20 февраля.

НАТО рассматривает возможность увеличения своего военного присутствия в странах Балтии и Польши на случай, если Россия оставит свои войска в Беларуси после завершения запланированных военных учений.

Об этом заявил в понедельник глава военного комитета НАТО, нидерландский адмирал Роб Бауэр, пишет Reuters.

"Там, где мы имеем войска постоянно, в разных странах – дебаты об этом являются результатом того, что происходит сейчас. Да, мы рассматриваем это. В будущем это может измениться в зависимости от развития событий. Конечно, это очень зависит от того, останутся ли российские войска в Беларуси", - сказал Бауэр.

Он также отметил, что НАТО не известны истинные намерения России относительно вторжения в Украину.

"Если вы посмотрите на наращивание войск, Россия действительно может иметь достаточно сил для серьезного вторжения... до конца этого месяца. Сделают ли они это, имеют ли они истинные намерения или нет, мы не знаем", - сказал Бауэр.

Он также отметил, что последние развертывания на границе с Беларусью включали полевые госпитали и другие вспомогательные подразделения, необходимые для поддержки военного наступления.

"Если вы действительно рассматриваете возможность вторжения, вам на самом деле нужно больше, чем боевые силы. И это то, что мы также видим, все больше собирается вдоль российско-украинской и украинско-белорусской границ. Это само само собой очень тревожно", - сказал адмирал.

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Как сообщал УНИАН, ранее частная американская компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки российских военных маневров вблизи украинско-белорусской границы. Снимки сделаны накануне объявленных Россией и Беларусью совместных учений "Союзная решимость-2022", которые состоятся 10-20 февраля, и направленных на "тренировку для отражения нападения на южные границы" их альянса.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на прошлой неделе назвал российские маневры в Беларуси крупнейшим российским развертыванием в этом районе со времен холодной войны.

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