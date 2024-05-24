По результатам испытаний, ни одна из представленных керамических плит не подверглась сквозному пробою.

Игорь Хмурый, журналист общественной организации "СтопКор", провел эксперимент с бронежилетами от крупнейшего поставщика Министерства обороны - компании "Темп-3000". По результатам испытаний, ни одна из представленных керамических плит не подверглась сквозному пробою.

Об этом сообщает Знай.UA.

Производство "Темп-3000" предоставило несколько бронежилетов для тестирования, которое состоялось в частном стрелковом клубе под Киевом. Инструктор использовал автомат Калашникова и снайперскую винтовку Драгунова со стандартными армейскими патронами.

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Как отмечает Хмурый, ни одна плитоноска не получила сквозного пробоя. Сегодня это хороший показатель. Однако, как продолжает далее, еще существуют армейские бронежилеты с металлическими пластинами.

"Это еще продукция старая, которую надо заменять. И класс защиты 4+. Это уже не соответствует тем вызовам, которые реально происходят на фронте. То есть потребность уже 6+ - это то, что мы видим на россиянах. И есть много случаев, когда ведешь огонь по противнику, он падает, потом снова встает", - рассказывает боец ВСУ Владимир Тщеславский. Он охранял Авдеевское направление.

Также военный обратил внимание на проблему с размерами бронежилетов, потому что старые закупки осуществлялись в стандартном формате.

Журналисты "СтопКор" обратились в Министерство обороны с этими вопросами. В ведомстве сообщили, что новые стандарты адаптированы к условиям войны. Для баллистических испытаний используются российские патроны 7.62 версии Б-32 со стальным сердечником.

Относительно размерной сетки и доли старых образцов бронежилетов, вопрос передали на командование сил логистики. Министерство также отметило, что ради уменьшения бюрократии количество необходимых экспертиз было сокращено, и теперь один сертификат может покрывать несколько договоров.

Минобороны было осторожным в прогнозах по обновлению запасов, но отметило поддержку отечественного производителя. Пять из шести бронежилетов, используемых в ВСУ, производятся в Украине.

В завершение расследования Игорь Хмурый отметил, что по сравнению с началом полномасштабного вторжения Украина значительно продвинулась в производстве брони, но эти шаги выявили ряд проблем. Полная локализация невозможна из-за потери химической отрасли, а максимальное покрытие требует государственной поддержки или значительных инвестиций. Процедура закупок остается сложной из-за бюрократии, что создает риски коррупции и недостаточного количества новых бронежилетов для замены старых.