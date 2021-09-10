Зеленский не так давно побывал в США, где среди прочего встретился с Джо Байденом.

Недавний визит президента Владимира Зеленского в США разозлил главу Кремля Владимира Путина, поскольку Соединенные штаты не стали давить на Украину в вопросе выполнения "Минска" на условиях РФ.

Об этом заявил журналист и представитель Украины на минских переговорах Сергей Гармаш в эфире 24 канала.

Последствием этого стало новое обострение на Донбассе, считает Гармаш. И прогнозирует, что оно будет продолжаться, к чему сейчас уже нужно готовиться. Также журналист поясняет, что недовольство Путина вызвали преграды в реализации "Северного потока-2", а также суд в Нидерландах по делу об авиакатастрофе МН17 на оккупированном Донбассе.

"На этом фоне Россия начинает показывать, что она не будет подвергаться давлению и будет проводить свою политику любой ценой", – сказал Гармаш.

Визит Зеленского в США

1 сентября Зеленский и президент США Джозеф Байден провели встречу в Вашингтоне. На ней Байден заявил о желании посетить Украину, стороны достигли ряда договоренностей.

Новый пакет помощи, о котором президент США объявил во время визита Зеленского в Белый дом, включает ПТРК "Джавелины" и другое оборонное летальное и нелетальное оборудование.

Автор: Юрий Годован