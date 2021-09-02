Совместной пресс-конференции лидеров двух государств после завершения встречи не было.

В Вашингтоне завершилась встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Читайте такжеБайден хочет посетить Украину (видео)Офис президента и агентство REUTERS опубликовали фото со встречи руководителей двух государств, которая длилась более 2 часов вместо запланированных 45 минут.

Как сообщает ТСН, после переговоров с Байденом Зеленский на авто поехал в Конгресс, где у него также запланирована встреча. Там у него состоится выход к прессе.

Как сообщал УНИАН, Офис президента Украины опубликовал совместное письменное заявление Зеленского и Байдена. Документ состоит из пяти блоков:

Безопасность и оборона. Здесь речь идет о сотрудничестве в этой сфере, противодействии российской агрессии, поддержке евроатлантических устремлений нашей страны. Демократия, правосудие и права человека. Конечно же, подняли вопрос коррупции и реформирования судебной системы. Энергетическая безопасность и климат. Обсудили "Северный поток-2", США пообещали не допустить использования Кремлем газа как геополитического оружия. Экономический рост и процветание. Противодействие пандемии и гуманитарная помощь. США заявили, что предоставят Украине 12,8 млн долларов на борьбу с COVID-19 и 45 млн на гумпомощь.

Автор: Ольга Робейко