Президент Украины подвел итоги своего визита в США.

Президент Украины Владимир Зеленский подвел первые итоги своего визита в США, а также прокомментировал возможный визит американского коллеги Джозефа Байдена в Киев.

В комментарии журналистам российской службы "Голоса Америки" Зеленский отметил, что возвращается домой в позитивном настроении и убежденностью в том, что США не на словах, а на деле являются стратегическим партнером Украины.

"Совместное заявление двух президентов, я думаю, вы видели. США поддерживают Украину в энергетическом направлении, будущего членства в НАТО, самое главное - поддерживают наш суверенитет, территориальную целостность. Я считаю, что у нас огромное количество экономических прорывов может быть далее, но все зависит от деталей", - сказал Зеленский.

Отвечая на вопрос о сроках визита Байдена в Киев, о котором говорил сам президент США, Зеленский сказал:

"Пригласили. Когда сможет. Человек занятой".

Визит Зеленского в США

1 сентября Зеленский и Байден провели встречу в Вашингтоне. На ней Байден заявил о желании посетить Украину, стороны достигли ряда договоренностей.

Новый пакет помощи, о котором президент США объявил во время визита Зеленского в Белый дом, включает ПТРК "Джавелины" и другое оборонное летальное и нелетальное оборудование.

Автор: Юрий Годован