Американская помощь позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии.

Новый пакет помощи, о котором президент США Джо Байден объявил во время визита своего украинского коллеги Владимира Зеленского в Белый дом, включает ПТРК "Джавелины" и другое оборонное летальное и нелетальное оборудование.

Об этом говорится в их совместном заявлении по результатам встречи, опубликованном на сайте Офиса президента Украины.

"Он включает бронебойные системы "Джавелин" и другое оборонительное летальное и нелетальное оборудование, которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии", - гласит текст документа.

Читайте такжеВ США Зеленского заверили в поддержке вступления Украины в НАТОТакже в заявлении отмечается, что Украина и США завершили подготовку стратегического оборонного рамочного соглашения, ставшего основой для усиления стратегического сотрудничества двух стран в сфере обороны и безопасности и продвижения общих приоритетов, в том числе внедрения реформ в сферах обороны и оборонной промышленности, углубления сотрудничества в сферах черноморской безопасности, кибербезопасности, обмена развединформацией и противодействие российской агрессии.

Кроме того, в документе говорится о том, что Соединенные Штаты поддерживают право Украины выбирать свой собственный внешнеполитический курс свободно от внешнего вмешательства, включая стремление Украины вступить в НАТО.

"Мы также остаемся преданными помощи Украине в проведении продолжающихся реформ", - уточняется в тексте.

Визит Зеленского в США: что известно

Напомним, что 31 августа президент Украины Владимир Зеленский начал двухдневный рабочий визит в США.

Программа визита охватит ряд городов на Восточном и Западном побережьях Соединенных Штатов, где Зеленский проведет важные встречи с американскими чиновниками.

В частности, в первый день поездки он встретился с министрами энергетики и обороны США, а также руководителем NASA Биллом Нельсоном.

На второй день, кроме Байдена, у него запланированы встречи с представителями крупного американского бизнеса.

Авторы: Антонина Доломанжи, Станислав Кожемякин