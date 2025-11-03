"Ковбой" также прокомментировал те моменты, когда военным приходится отступать.

В начале 2022 года никто не ожидал, что полномасштабное вторжение РФ в Украину так растянется, но теперь понятно, что никаких перспектив, что завтра будет мир, уже нет.

Об этом в интервью Укринформу рассказал командир самоходного артиллерийского дивизиона 141 отдельной механизированной бригады Роман Жучок с позывным "Ковбой".

"Сейчас это понятно, и перспектив, что завтра будет мир, уже никто не строит. Не будет его ни завтра, ни послезавтра. Все настроены на долгую работу. Всем казалось, что конец будет намного быстрее, и завершение войны в то время было бы гораздо более благоприятным для Украины, чем условия, на которых может завершиться война сейчас. За это время Украина потеряла много поддержки", - поделился мыслями военный.

Жучок считает, что большая проблема в том, что мир начал забывать, кто же начал войну и кто главный вор.

"Это не "война Путина и Зеленского". Это война Путина. Хочется, чтобы люди не забывали", - отметил военный.

"Ковбой" также прокомментировал те моменты, когда военным приходится отступать.

"Тяжело людей терять. Относительно территорий, то очень сильно падает морально-психологическое состояние, когда ты отступаешь. Очень трудно отступать. Да, были ситуации, когда мы должны были отходить. Трудно мотивировать личный состав в такие моменты", - поделился военный.

Также военный поделился тем, чтобы хотел изменить за годы войны. Он отметил, что возможно, был бы более строгим и требовательным.

"Слишком много доверял людям. Задолго ходил в розовых очках, но это прошло", - констатировал он.

"Ковбой" добавил, что условных розовых очков нет ни у главнокомандующего ВСУ Александра Сырского ни у президента Украины Владимира Зеленского:

"Они владеют реальным положением дел. Последнее слово должно быть за фронтом, и здесь главное - вопрос доверия. Думаю, что президент владеет реальным положением дел на фронте. За время полномасштабной войны у многих слетели розовые очки. Мы должны быстрее реагировать".

Начальник отделения коммуникаций 155 ОМБР Артем Прибыльнов отмечал, что на Покровском направлении фиксируются случаи, когда оккупанты идут в бой без бронежилетов и касок.

А 28 октября представитель управления коммуникаций группировки войск "Восток" Григорий Шаповал сообщал, что россияне зашли на окраины Мирнограда. Там происходят уличные бои.

