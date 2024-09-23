Проект бюджета РФ на следующий год предусматривает потратить 6% ВВП на попытки уничтожить Украину.

Россия планирует на четверть увеличить военные расходы в бюджете 2025 года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на проект трехлетнего бюджета РФ, с которым удалось ознакомиться журналистам.

Так, в российском бюджете на следующий год расходы на "оборону" составят 13,2 триллиона рублей (142 миллиарда долларов) против 10,4 триллиона рублей в текущем году. Это эквивалентно 6,2% ВВП. Согласно подсчетам Bloomberg на основе проектных данных, военные расходы РФ составят 5,6% ВВП в 2026 году и 5,1% в 2027 году.

Всего в следующем году Кремль потратит на армию и другие силовые органы около 40% федерального бюджета. Это больше, чем совокупные ассигнования на образование, здравоохранение, социальную политику и поддержку экономики.

При этом засекреченные статьи бюджетных расходов в следующем году составят 12,9 трлн рублей, то есть около 30% общей сметы.

"Кремль продолжает увеличивать расходы на войну, поскольку его силы медленно продвигаются на востоке Украины в войне, которая, по оценкам западных спецслужб, повлекла сотни тысяч потерь россиян", - пишет Bloomberg.

В то же время из документов видно, что российское правительство рассчитывает сократить дефицит бюджета в следующем году до 0,5% ВВП за счет увеличения газовых и так называемых ненефтяных доходов.

Bloomberg предполагает, что прогнозируемый дефицит бюджета может оказаться оптимистичным, исходя из опыта текущего года. Сейчас правительственный прогноз дефицита бюджета на 2024 год составляет 1,7% ВВП, хотя еще в июне планировали на 0,6 процентного пункта меньше.

Россия не собирается прекращать войну

Как писал УНИАН, на днях Россия в грубой форме отказалась участвовать в глобальном саммите мира, который Украина хочет провести до конца года. МИД России говорит, что готов обсуждать только условия, выдвинутые Путиным в июне - когда он потребовал, чтобы Украина не только признала за РФ оккупированные территории, но и отдала еще свободную территорию.

Западные обозреватели высказывают мнение, что Путин до сих пор уверен в своей способности победить в войне на истощение против Украины. При этом и Кремль, и сами россияне готовы на любые потери ради продолжения войны.

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