Россия стоит на пороге крупного кредитно-банковского кризиса, который может парализовать государственные финансы страны.

Россия тратит на финансирование войны против Украины вдвое больше, чем ее расходы на оборону, заложенные в федеральном бюджете. Если война затянется еще на некоторое время, эта схема рухнет и Кремль не сможет оплачивать потребности армии, пишет бывший финансист Morgan Stanley и Bank of America Крейг Кеннеди в своем блоге Navigating Russia.

По его словам, Кремль использует дополнительную теневую схему финансирования войны путем льготного кредитования оборонных предприятий. С середині 2022 года в России начался резкий рост корпоративных заимствований – на 71%. К осени прошлого года они выросли на $415 млрд, что эквивалентно 19,4% ВВП России.

По подсчетам Кеннеди, это больше валовых нефтегазовых доходов РФ и больше расходов оборонного бюджета за весь период с осени 2022-го по осень 2024 гг. Больше половины этих средств (до $250 млрд) – это кредиты, полученные связанными с войной и часто некредитоспособными предприятиями. Банки выдавали их под принуждением со стороны государства.

Видео дня

Эта схема позволила России оплачивать гигантские военные расходы, но привела к неконтролируемому росту инфляции, которая стала особенно заметной во второй половине 2024 года и вынудила российский Центробанк поднять ключевую ставку выше 20%. Как следствие, кредиты для бизнеса стали очень дорогими.

По мнению Кеннеди, вскоре российскому правительству придется брать на себя погашение кредитов, взятых ключевыми предприятиями. Это в свою очередь приведет к тому, что до половины всего российского бюджета будет уходить на эти потребности. В прошлые годы Кремль уже прибегал к бюджетному покрытию подобных безнадежных кредитов, но теперь масштаб проблемы куда больше.

"Это может ограничить государственные финансы в течение длительного периода, включая его способность финансировать будущее перевооружение, при условии, конечно, что Россия не получит существенного ослабления санкций", – подчеркивает аналитик.

По мнению Кеннеди, Россия стоит на пороге "системного кредитного кризиса", и это может стать козырем для Украины в будущих мирных переговорах. Чем дольше Кремль откладывает перемирие, тем выше вероятность кредитного кризиса в России, уверен аналитик.

С учетом этого, Кеннеди считает, что Кремль будет требовать отмены санкций, как условия прекращения войны в Украине. По его мнению, Киеву не следует соглашаться на такие условия. Финансист считает, что снятие части санкций с России будет приемлемо для Киева только в том случае, если это станет условием полного прекращения войны и выплаты репараций.

Санкции против России: важные новости

Как писал УНИАН, сотни крупных западных компаний продолжают работать в России и платить налоги в ее бюджет. Больше всего отличились компании из США, которые только в 2023 году дали Путину 1,2 миллиарда долларов на финансирование его военных расходов.

Вместе с тем мы рассказывали, что Индии и Китаю, вероятно, придется искать замену российской нефти из-за новых санкций США. Под последний удар уходящей администрации Байдена попала львиная доля российского "теневого флота" танкеров, а также две крупные нефтегазовые компании РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: