Он отмечает, что то, что мы предлагали раньше, - сбивать самолетами дроны над нами, - уже так не сработает.

Украина открыта к идее совместного со странам-соседям отражения воздушных атак России по Украине, но для этого нужна общая координация действий, и желательно, чтобы координировала все наша страна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время совместной с президентом Финляндии Александром Стуббом пресс-конференции сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Отвечая на вопрос о том, есть ли сейчас шансы на актуализацию старой дискуссии относительно желания Украины, чтобы страны-соседи помогали нам отражать воздушные атаки России по Украине или же патрулировали небо над нашей страной, по крайней мере в западной ее части, он отметил, что это вопрос общей координации.

"То, что мы предлагали два года назад, - сбивайте самолетами дроны над нами, - уже так не сработает. Это нужно как элемент. Он усилит "щит" над западной частью Украины и над Польшей. Но это элемент. Просто этого не достаточно", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, "системы должны стоять в западной части нашего государства, системы ПВО".

"И авиация может быть польская, также использоваться на территории Польши. Но нужна общая координация. И желательно, чтобы координировала Украина. Потому что есть 5-7 элементов мультизащиты. На какой-то части это можно делать вместе с Польской Республикой. Мы открыты к этому", - сказал глава государства.

Угроза российских атак

Как сообщал УНИАН, во время совместной с Зеленским пресс-конференции Стубб не исключил дальнейших гибридных операций России против стран НАТО. Он отметил, что Москва испытывает решимость Альянса, и что они должны понять, что "граница между войной и миром теперь размыта".

В то же время Зеленский отметил, что Украина предлагает европейским странам-соседям совместную программу финансирования производства и развития дронов-перехватчиков.

