Потеря украинских территорий может подвергнуть смертельной опасности фактически весь левый фланг украинской обороны на юге Запорожской области, считает эксперт.

Стабилизация ситуации в Запорожской области будет зависеть от наличия дополнительных ресурсов, чтобы усилить украинскую группировку. Об этом военный эксперт, экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев сообщил в эфире канала "Суспільне".

"Новоуспеновское, Новое, Охотничье, Успеновка, Новониколаевка перешли под вражеский контроль. Мы были вынуждены проводить маневренную оборону и отходить на другие рубежи и позиции. Риски для Гуляйполя растут", - отметил Селезнев.

Он напомнил, что российские оккупанты значительно активизировали свои усилия на этом участке фронта, но от некоторых украинских лиц звучали странные заявления об устойчивой ситуации и проведении якобы эффективных контрнаступательных мероприятий украинскими силами.

"Как видим, не помогли те меры. Мы теряем территории. Враг наращивает свои усилия и достаточно масштабно наступает. То есть, мы теряем по несколько квадратных километров ежесуточно, и конечно, таким образом, подвергаем опасности Гуляйполе", - добавил Селезнев.

Эксперт отметил, что российским захватчикам крайне важно силой захватить те украинские территории, которые были включены в новую редакцию российской конституции.

"Враг действует таким образом, отыскивает слабые места в нашей обороне, чтобы атаковать. Почему так произошло - что враг смог прорвать нашу оборону на этом участке фронта? Думаю, что это будет отдельным разбором, в частности штабом Главнокомандующего генерала Сирского - какие-то части не удержали, по каким причинам это произошло, но, в любом случае, нам надо сейчас направлять наши усилия на то, чтобы стабилизировать ситуацию на этом участке фронта", - подчеркнул Селезнев.

Как отметил эксперт, теряя контроль над теми территориями, где сейчас "бушуют ожесточенные боевые столкновения, мы подвергаем смертельной опасности фактически весь левый фланг украинской обороны на юге Запорожской области".

"И в принципе то, что враг будет в перспективе осенне-зимней кампании значительно активизировать свои усилия на юге Запорожской области - кажется, есть новые условия еще с весны этого года. Все предпосылки этого процесса были очевидными. Теперь мы видим соответствующие последствия", - подчеркнул Селезнев.

Он добавил, что стабилизация ситуации в обозримой перспективе будет зависеть от наличия украинских ресурсов.

"Если мы будем иметь ресурсы для того, чтобы усилить нашу группировку, которая действует на этом участке фронта - все будет хорошо, если нет - могут быть определенные нюансы", - считает Селезнев.

Отход ВСУ на Запорожье - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 ноября, Силы обороны Юга Украины распространили информацию, что на Александровском и Гуляйпольском направлениях уже несколько дней подряд идут интенсивные бои.

С целью сохранения жизни личного состава, Силам обороны пришлось отойти с позиций у населенных пунктов Новоуспеновское, Новое, Охотничье, Успеновка, Новониколаевка. Сейчас оккупанты пытаются завести в эти населенные пункты свои группы закрепления, но украинские защитники всеми силами противодействуют их попыткам это сделать.

При этом, за Яблоково, Ровнополье и Сладкое продолжаются жестокие бои.

