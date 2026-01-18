Оккупанты оказались перед выбором: эксперт оценил положение врага на фронте

Россияне не оставляют попыток осуществить охватывающий маневр в Запорожской области, говорит Лакийчук.

Командование российских оккупационных войск вынуждено использовать глубокие резервы для продолжения атак на фронте в Украине. Враг оказался перед выбором: либо давить на Донбассе, либо переносить основные усилия на другое направление.

Такое заявление сделал в эфире телеканала FREEДОМ руководитель военных программ Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук. Он отметил, что речь идет о Гуляйпольском направлении фронта. Такое положение оккупантов неизбежно приведет к ослаблению их позиций на одном из участков фронта.

"Очевидно, здесь нужно обобщить, поскольку и на востоке, и на многих других участках мы отмечаем перегруппировку сил россиян. К тому же они уже подтягивают и перебрасывают на ключевые направления не вторые, а, грубо говоря, третьи и четвертые эшелоны. Это свидетельствует о том, что силы, которые предназначались для выполнения первой задачи по прорыву нашей обороны, уже стерлись. Аналогичные процессы происходят и в ходе активизации боевых действий на юге и юго-востоке", – пояснил он.

Лакийчук напомнил, что россияне очень долго настойчиво двигались от Кураховского и Новопавловского направлений к Гуляйполю. При этом враг быстро ломал те временные рубежи обороны, которые создавали ВСУ.

"Сейчас они наткнулись на мощный оборонительный узел, который держится в очень сложных условиях, поскольку создавался для защиты с юга, а противник наступает с северо-востока. Однако, несмотря на всю сложность ситуации, Вооруженные силы Украины наносят серьезный ущерб противнику, сбивая его наступательный потенциал", – отметил специалист.

Россияне не оставляют попыток осуществить охватывающий маневр в Запорожской области. Лакийчук объяснил, что враг хочет с одной стороны зайти севернее Гуляйполя в обход украинских рубежей, а с другой – с запада обойти Ореховский рубеж обороны.

"Но, очевидно, уже слишком поздно. У них, скорее всего, не хватит сил на эффективную операцию", – считает он.

Поэтому теперь развитие ситуации на передовой зависит от того, рискнут ли оккупанты ослабить одно направление ради призрачных успехов на другом участке.

"Безусловно, выскрести где-то резервы они еще смогут. Вопрос в том, на каком участке их будут концентрировать: продолжат ли ставку на наступление на Северском выступе – от Лимана до Покровска, или перенесут направление главного удара на юг, на Гуляйполе и Орехов. В последнем случае им придется раскрывать и ослаблять тиски вокруг нашей обороны на севере Донецкой области", – констатировал он.

Война в Украине: ситуация на передовой

Российское Минобороны заявило, что оккупанты якобы захватили населенный пункт Приволье Донецкой области. В Вооруженных силах Украины эту информацию опровергли.

"Заявление Минобороны государства-агрессора о якобы захвате Приволья не соответствует действительности и является элементом информационно-психологических операций и направлено на создание иллюзии успехов, которых на самом деле не существует", – говорится в заявлении.

В то же время спикер Сил обороны юга Владислав Волошин рассказал, что враг начал перебрасывать подразделения десантников на Гуляйпольское и Ореховское направления.

