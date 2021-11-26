По словам экс-лидера ПС, президент страны-агрессора ранее решил "уничтожить Украину".

Президент России Владимир Путин ранее принял решение об "уничтожении Украины", об этом свидетельствуют его действия и заявления.

Такое мнение высказал экс-лидер "Правого сектора", советник главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош в интервью Алесе Бацман.

По его словам, есть угроза широкомасштабного наступления со стороны РФ - на границу с Украиной стянули 90 тысяч военных. Ярош говорит, что РФ имеет преимущества в авиации и ракетной технике, что позволяет им наносить удары даже без ввода войск в Украину.

"И в том, что Путин принял в свое время для себя решение уничтожить Украину, у меня сомнений нет. Ну и много информации разнообразной – она, в принципе, в общем доступе есть. Так мы все можем делать выводы. В конце концов, его неоднократные заявления, что "Украина – это не государство" и так далее. Потому эта угроза существует", - говорит он.

По его словам, к возможной агрессии максимально готовятся Генштаб и Командование ВСУ.

Ранее Ярош сказал, что может развалить Россию, и спрогнозировал ее будущее после этого.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Автор: Виолетта Орлова