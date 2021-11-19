Илья Жегулев рассказал, что может стать причиной ухода Путина из Кремля.

Президент РФ Владимир Путин, вероятно, до такой степени остерегается собственного окружения, что повсюду ходит со своим термосом с чаем. Это происходит даже на международных встречах, рассказал российский журналист Илья Жегулев.

Об этом он сказал в эфире 24 канала. Говоря о возможном уходе Путина из Кремля, журналист предположил, что этому может поспособствовать возраст президента РФ.

"Думаю, что либо он просто уйдет, так как у него уже достаточно серьезный возраст, хотя он очень заботится о своем здоровье, или – я не верю, что в России произойдет революция – но думаю, что Путин, возможно, подозревает, что даже в его окружении не всем нравится то, что происходит в стране", – сказал Жегулев.

Он напомнил один из репортажей росСМИ о рабочем дне Путина, когда тот сидел в собственном кабинете и самостоятельно наливал себе чай из термоса. Исходя из этого журналист сделал вывод о тяжелом психологическом состоянии президента РФ.

Ранее советник главкома ВСУ и экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош рассказал, что хотел бы обсудить с Путиным будущий развал России.

До этого журналист Иван Яковина рассказывал, что Путин под влиянием министра обороны РФ Сергея Шойгу увлекся шаманскими обрядами и для участия в них посещает периодически Сибирь.

Автор: Виолетта Орлова