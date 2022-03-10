В МАГАТЭ заявили, что причина сбоя пока не ясна.

Служба надзора за ядерной безопасностью Организации Объединенных Наций потеряла связь со своими удаленными системами, которые контролируют ядерный материал на Запорожской атомной электростанции в Украине.

Об этом организация сообщила в среду, передает издание Reuters.

Объявление Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) было сделано на следующий день после того, как в нем говорилось, что тоже самое произошло на объектах с радиоактивными отходами в Чернобыле, рядом с недействующей электростанцией, которая стала местом самой страшной ядерной катастрофы в мире в 1986 году.

Оба объекта находятся под контролем российских сил, но эксплуатируются украинским персоналом в условиях, которые, по мнению МАГАТЭ, угрожают безопасности объектов.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси "обеспокоен внезапным прекращением таких потоков данных в штаб-квартиру МАГАТЭ в Вене с двух площадок, где присутствуют большие количества ядерного материала в виде отработавшего или свежего ядерного топлива и других типов ядерного материала".

В МАГАТЭ заявили, что неясно, что вызвало сбой, добавив, что передачи с других ядерных объектов в Украине, в том числе с трех других действующих атомных электростанций, продолжаются. Состояние оборудования, которое прекратило передачу, было "неопределенным", говорится в сообщении.

"Эти недавние события усилили растущую обеспокоенность МАГАТЭ по поводу влияния конфликта на Украине на безопасность, физическую безопасность и гарантии на ядерные объекты страны", — заявили в МАГАТЭ.

Гросси призвал к трехсторонней встрече с Украиной и Россией для обеспечения безопасности ядерных объектов Украины.

Напомним, ранее появились фото последствий обстрела российскими оккупантами Запорожской АЭС.

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