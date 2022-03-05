Появились фото последствий вражеских обстрелов Запорожской атомной электростанции в городе Энергодар.
Кадры обнародованы в Телеграм-канале "Энергоатома".
"Энергодар. Украина. 5 марта 2022 года. Последствия атаки российских захватчиков на административный корпус Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщал УНИАН, российские оккупанты не пустили на работу сотрудников мэрии Энергодара, они работают в помещении, предоставленном владельцем пиццерии.
Территория ЗАЭС также захвачена россиянами.