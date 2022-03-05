Сейчас атомную электростанцию контролируют вражеские силы.

Появились фото последствий вражеских обстрелов Запорожской атомной электростанции в городе Энергодар.

Кадры обнародованы в Телеграм-канале "Энергоатома".

"Энергодар. Украина. 5 марта 2022 года. Последствия атаки российских захватчиков на административный корпус Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, российские оккупанты не пустили на работу сотрудников мэрии Энергодара, они работают в помещении, предоставленном владельцем пиццерии.

Территория ЗАЭС также захвачена россиянами.